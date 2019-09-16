搶新南向旅客 金門飛汶萊雙向包機11月底首航

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）鎖定國際觀光旅客，開創新旅遊商機，金門縣政府積極推動及努力下，金門旅行商業同業公會組成PAK與汶萊皇家航空公司合作，將於11月23日辦理金門包機首航，汶萊-金門5日遊。

在冬季旅遊淡季期間，金門旅行商業同業公會為促進觀光產業發展與各部門共同推動雙向包機旅遊，並且能夠成功的將金門推向亞洲首富國家汶萊，並吸引更多僑鄉居民返金尋根，讓更多僑鄉二代更了解金門，也安排金門鄉親前往汶萊旅遊，並且也邀集汶萊僑鄉等客源來金門旅遊，希望透過雙向交流，行銷金門、讓金門再曝光。

公會理事長林永標表示，期望透過此次首航包機活動能夠促成兩地居民更頻繁互動往來，此次金門汶萊國際雙向包機首航，由汶萊皇家航空的一百五十人座A321型客機，當天凌晨3時25五分從汶萊載客起飛，7時10分抵達金門，9時整從金門載客回航，抵達汶萊時間為12時45分，日期訂於11月23至27日為五天四夜行程，由公會領頭羊組成PAK共同合作。

此次金門-汶萊國際雙向包機PAK小組成員，由長伶旅行社、九曜旅行社、金馬旅行社、金環球旅行社、巨祥旅行社、巨陽旅行社、金旺旅行社、冠鵬旅行社、金東林旅行社、三泰旅行社等十家組成共同推動，每人團費為新台幣2萬8800元，歡迎有興趣鄉親請洽上述旅行社諮詢。