〈時評〉郭台銘參選 柯文哲獲利最多

鴻海創辦人郭台銘參選2020年總統，最大的獲利者將是台北市長柯文哲，因為透過郭台銘的出錢又出力，剛好發展以柯文哲為首的台灣民眾黨。

正當郭台銘投入總統大選之際，包括藍綠在內的各界都在算計，到底是對蔡英文總統還是高雄市長韓國瑜的衝擊大？選票會如何轉向？還有最後是否會出現棄保效應？此時在竊笑的人，只有柯文哲而已。

郭台銘參選後，柯文哲穩賺不賠。不論郭台銘最後能不能順利當選，柯文哲都是最大的獲利者，主因是透過這次選舉，他可以進一步擴展個人政治勢力，而且是花別人的錢、用別人的資源。

郭台銘畢竟是一位政治素人，他選擇與柯文哲合作，一方面是看中柯文哲的政治經驗，二方面柯文哲也算是有自己的班底，可以提供郭台銘各項協助。再者，柯文哲身為全國知名人物，未來幫忙站台，也能吸引一定的票房。

相較之下，柯文哲這一役不必親自出馬，萬一郭台銘勝選，成功一定會記上柯文哲一筆，但如果郭台銘失敗，也不會秋後算帳到柯文哲頭上。對柯來說是百利而無一害。

何況，柯文哲成立台灣民眾黨，目的是著眼於未來，替他個人的政治生涯鋪路，所以目標鎖定進軍國會為主，以求自己的影響力能正式跨出台北市。但立委選舉在提名參選人後，最重要的是給資源，郭台銘正好能提供這方面的協助。

因為郭台銘要正式角逐總統大位前，必須先經過連署，全國各地至少要設立上千個據點，這方面郭台銘既要出錢、又要出力，而連署名單除了作為登記參選之用外，其實這份連署名單等於是台灣民眾黨的基本拉票名冊。

尤其是支持郭台銘參選的人，多數是不滿藍綠的中間選民，這些正好是台灣民眾黨訴求的族群。如今，靠著郭台銘的參選連署書，可說是得來全不費功夫。另方面，郭台銘接下來要全國跑透透造勢，勢必在各縣市也要有據點，也要有人鋪橋帶路。此時，台灣民眾黨推出的立委參選人，正好成為郭台銘和地方上的連結，可想而知，這些人幫郭台銘之餘，也肯定會獲得郭台銘的挹注。

因此，在發展台灣民眾黨的前提下，柯文哲怎會不全力支持郭台銘呢？