台灣首例　高雄鴨場確診感染H5N5高病原性禽流感

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）農委會今（16）日證實，12日公布之高雄市旗山區1鴨場確診為感染H5N5高病原性禽流感（HPAI）病毒，由於是台灣首例，農委會不敢輕忽，已針對案例場周邊3公里養禽場已完成全面性一次採樣監測，並未發現新增案例，初步認定病毒尚未擴散，期望預計3個月內清除結案。

農委會指出，這起高雄H5N5禽流感案例，非人畜共同傳染病，是該會於季節交替前夕針對鴨隻高飼養量縣市啟動加強禽流感監測，檢體經畜衛所進一步檢測， 13日下午確診為H5N5亞型HPAI。H5N5高病原性禽流感為台灣首例，但非亞洲首例，中國2011年就驗出。

經畜衛所病毒核酸分析，該病毒攜帶的H5基因與2015年入侵國內的H5禽流感病毒最相近，N5基因相近於發現於歐亞大陸野禽的病毒。該病毒2016至2018年間於歐洲地區野鳥檢出15例，並在德國(3火雞場)及克羅埃西亞(4家禽場)家禽場發生零星案例外，全球其餘各地並無造成嚴重疫情。

農委會說明，國內目前僅1禽場確診H5N5亞型HPAI，為有效防止病原擴散，將加強熱區禽場監測，並透過各養禽產業團體輔導業者落實場區清潔消毒。同時呼籲養禽戶也應每日自主觀察家禽健康情形，如發現有異常死亡等警訊時，應立即通報所在地動物防疫機關，切忌隨意丟棄病死禽。