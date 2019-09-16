200元夜市抵用券即日全台發放 使用方法報你知

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）夜市抵用券今（16）日起開始使用，民眾入住指定的旅社或飯店，即可領到夜市抵用券200元，僅於旅宿地區使用，但是宜蘭、花東及離島縣市旅遊則不限。適用抵用券的夜市名單可上「台灣夜市go」查詢。

經濟部表示，民眾只要入住秋冬旅遊補助的旅館，除了可享住宿費折抵新台幣1000元外，每房還可領取4張50元夜市抵用券共200元。

抵用券背面要有旅宿業者的店章才算有效，使用期限自9月16日起至12月31日止，不分平、假日，不得換現、找零。

每一身分證限領取一次，抵用券僅限於旅宿當地區域縣市政府登記或列管有案的夜市使用，張貼有「歡迎使用夜市抵用劵」貼紙圖示的攤位即可使用

但是到宜蘭、花蓮、台東及離島旅遊的話，不僅也領得到抵用劵，並且年底之前全台各地皆可使用。

目前全台有83個夜市參加，為避免民眾不曉得如何使用，經濟部特別製作懶人包及圖卡，從領取方式到使用方法均有，民眾只要掃描夜市券上的QR Code即可了解最新資訊。

夜市抵用券（圖/ 經濟部）

經濟部表示，夜市抵用券共計290萬張，匡列5.8億預算，預計將可帶動17.4億消費。參與擴大秋冬旅遊合作的6000多家旅宿業者絕大部分都已收到經濟部配發到的夜市抵用券。

但也有部分的民宿業者因為沒有人在場，或者聯繫不到人，以致無人簽收而暫時退回營業所。

經濟部表示，尚未收到的業者，請主動聯繫台灣宅配通當地的營業所洽詢。

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