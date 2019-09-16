蠟筆小新、柯南配音員蔣篤慧驚傳過世 享年49歲

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理）曾為「蠟筆小新」、「名偵探柯南」等動畫配音的配音員蔣篤慧驚傳過世！台北市配音工會證實，蔣篤慧罹患子宮頸癌第4期，因併發多重器官衰竭，於今（16）日上午7時13分離世，享年49歲。

臉書粉絲專頁「VOICE音伉網」今天上午11時PO文指出，「台灣最優秀的配音員之一，蔣篤慧女士今早離開了我們，我們會永遠懷念您，願您安息，家人親友們得平安。」，貼文一公開，引起大批粉絲一片譁然。

一般民眾對「蔣篤慧」這個名字可能有點陌生，但提起他的配音代表作大家肯定對她的聲音相當熟悉，好比說《火影忍者》男主角漩渦鳴人、《名偵探柯南》男主角江戶川柯南、《進擊的巨人》女主角米卡莎、《蠟筆小新》男主角野原新之助、《Keroro軍曹》男主角日向冬樹、《幽遊白書》主角群藏馬等知名日本動畫。

此外，她也曾參與台灣自製的動畫作品及電影的配音工作，包括動畫「小貓巴克里」及電影「BBS鄉民的正義」等。

不少鄉民在ptt上表示，「太突然了，一時之間還無法接受」、「難怪柯南和小新換人好一陣子了…」。而蔣篤慧最後一次更新個人臉書是在今年6月初，當時將大頭照更新成光頭，親友陸續得知她正與病魔搏鬥，無奈最終仍舊不敵病魔，享年49歲。