故意找碴、冷漠 　專家：這些失智症狀恐加速認知功能衰退

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）根據研究指出，情感淡漠是常見的失智症狀，約4成5的失智患者都有此現象，呈現出缺乏興趣和情緒，易讓照顧者誤以為是「懶惰」或「故意」。由於目前「情感淡漠」尚無有效的治療，需要家屬或照顧者有更多的認識與體諒。

9月是國際失智月，隨著此議題的防治宣導，越來越多民眾對憂鬱症及失智症的差異有所關注。不過，根據一篇7月發表於《神經科學》的研究指出，「情感淡漠」是失智症最常見的症狀，比記憶流失的影響更大，會呈現出缺乏興趣和情緒，但與憂鬱不同，且它對於環境產生的干擾較少，因此經常被忽略。

該研究為英國艾克斯特大學所進行，研究者將來自20項的世代研究，共4,320名阿茲海默症患者的資料進行分析，瞭解情感淡漠隨著時間發展的流行率。研究結果發現，在研究初期有45%的失智症患者呈現情感淡漠，而有20%的患者隨著時間持續呈現，但有部份情感淡漠的失智症患者並沒有憂鬱症狀。

林口長庚醫院一般精神科主治醫師劉嘉逸說明，「情感淡漠」與「憂鬱」的表現有部分相似，但情感淡漠不會出現悲傷情緒與負面思考。情感淡漠與大腦前額葉功能失調有關，常見於大腦退化性疾病，如阿茲海默症、巴金森症、或慢性精神病，若發現家中長輩持續出現情感淡漠現象，應求助專家診察是否有腦部疾患。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究也指出，情感淡漠有可能會加速認知功能的衰退、提升死亡率，對家庭帶來影響。建議親友避免因對方反應而有負面聯想，並影響自己的情緒，像是誤以為對方是不喜歡自己或故意找碴，瞭解他是因為疾病才會對人不打招呼、不理不睬…，就能以平常心看待並能不厭其煩地給予關懷。

她提醒，當感覺到身旁的親友開始有些冷漠，跟他講話明明有聽到卻沒反應、對本來感興趣的事物不再有興趣，都是覺察及辨識情感淡漠的指標，特別是高齡者容易被誤以為是老化現象而被忽略，當確認對方並不是沒有接收到訊息而是無法反應時，應更積極去看待並進一步確認是否因疾病所引起。