索羅門邦交轉向聽命中國 遭批失信國會與美國

索羅門今天（16日）再度召開會議討論是否與中國建交，據報導，索國總理蘇嘉瓦瑞希望在聯合國大會上宣布這項消息。索國國會外交委員會主席肯尼羅瑞昨天痛批蘇嘉瓦瑞失信國會與美國。

蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）將於21日前往紐約參加聯合國大會，美方已安排他與副總統彭斯（Mike Pence）會面。而索國總理府日前指出，索國是否與台灣斷交、與中國建交一事，會在蘇嘉瓦瑞出訪前做出決定。

蘇嘉瓦瑞在9月13日召開內閣與黨團會議（cabinet and caucus meeting），聽取跨黨派小組就邦交轉向評估提出的報告。內閣與黨團會議今天再度開會。總理府今天的消息指出，蘇嘉瓦瑞預計最慢明天召開內閣會議，做出決定。

雖然索國是否棄台投中是內閣會議權責，不需經國會同意，蘇嘉瓦瑞先前承諾，他會聽取國會外交委員會的意見。國會外交委員會近期已召開3場聽證會，仍在收集書面意見中，預計10月底提報告。如今時程提前引發程序爭議。

索羅門星報（Solomon Stars）在14日引述總理府知情人士的消息報導，蘇嘉瓦瑞希望近日就有決定，這樣他在聯合國大會上可以宣布索國與台灣斷交、與中國建交的政策。

索國獨立媒體索羅門商業雜誌（Solomon Islands Business Magazine）15日報導，針對蘇嘉瓦瑞的做法，肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）發表聲明譴責，呼籲不要現在做決定，應該代表人民，徹底檢視外交轉向的利弊。

肯尼羅瑞在聲明中指出，外交委員會仍在進行意見徵詢的程序，總理府不等外交委員會的報告就要決定，「我感到失望」。他說，蘇嘉瓦瑞去年7月寫信給他，要外交委員會協助行政部門就是否外交轉向提出評估。

索國若與中國建交，將成為中國在南太平洋地區的重要戰略資產，美國對此高度關切。美國不僅準備重開在索國的大使館、恢復進駐和平工作團（Peace Corps）、也正在索國推動多項援助方案。對於蘇嘉瓦瑞提出的「國家交通核心計畫」，美國與澳洲、紐西蘭、日本等索國傳統援助國也正面回應。

美國並安排彭斯與蘇嘉瓦瑞利用聯合國大會期間會面。美國駐索國大使艾伯特格雷（Catherine Ebert-Gray）在9月10日會見蘇嘉瓦瑞，其中一個目的就是安排蘇嘉瓦瑞屆時與彭斯及美國官員會面。

肯尼羅瑞指出，他了解到蘇嘉瓦瑞與彭斯有一項共識，即他不會在與彭斯見面前做出決定。肯尼羅瑞指出，現在做決定失去對傳統盟友的信用，「我呼籲總理守信」。

跨黨派小組在提交總理的報告建議，索國與中國在9月中前建交，以趕上中國在10月1日慶祝建國70週年。

肯尼羅瑞說，索國是否外交轉向，竟然要配合中國的時間表，他對此感到非常憂心，「我們沒有按照我們自己的節奏考慮這件事，而是按照中國的節奏」，在索國的外交還沒有轉向前，「我們就已經對中國聽命行事」。