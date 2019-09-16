少數民族語言專家余文生：愛臺灣就要投票

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）如何保存瀕臨絕種的少數語言？語言發音又如何傳承發展？這些研究出於一位土生土長的美國人，他叫余文生(EVANS JONATHAN PAUL)，來臺16年，在中央研究院語言學研究所擔任副研究員的他，早已愛上臺灣，甚至歸化臺灣取得身分證，即將於這次總統及立委大選投下神聖的一票。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，以往像余文生這類高級專業人才，僅能向移民署申請梅花卡(外僑永久居留證)，如要申請身分證必須提出放棄國籍的證明文件，但隨著國籍法第9條的修正，外國高級專業人才經審核通過者，可免提出喪失原有國籍證明，打開了傑出專才留臺的暢通管道。

內政部即將於9月17日舉辦「新住民模擬投票體驗」活動，為讓新住民搶先體驗臺灣的投票流程，這次在內政部移民署的1樓大廳裡，特別商請臺北市政府民政局、臺北市選舉委員會架設真實的投票所、票匭及領取參選人選票等原汁原味投票流程，余文生搶先體驗，也投下模擬的神聖一票，感覺相當新鮮。

在臺灣研究語言學16年的余文生，曾經研究語言如何隨著時代變遷（以藏緬族羌語為主題），採取語言考古學的方式，將該語言的現代元素相結合，推論過去語言形成的因素，發現羌語的母音必須透過舌頭收縮頂上齶垂才能順利完成，這種發音方式與全球許多語言相通。

他並致力於研究語言的聲韻、文法、音調及音量，透過這些普遍和稀有語言的研究成果，讓世人明白少數民族語言的保存，連台語，可能都面臨到凋零問題，如何在有限的時間內儘量避免或是減緩(藏緬印地區)少數民族語言的死亡。

余文生指出，臺灣的選舉文化充滿活力，處處可以感受草根性氛圍，大家對於政黨及候選人更是充滿熱情。

然而，雖然各有不同擁護者，但選舉過程卻能平和順利。美國的投票年齡是18歲，臺灣是20歲，但臺灣目前也有降低到18歲的主張在討論中。

另一項不同是：美國可以不在籍投票（遠距投票），但臺灣必須親臨投票所，實際投下手中的一票。當然，兩國也都制定可廣泛運用且可合理操作的選舉投票規則。

余文生說，雖然他是個研究中文多年的語言學家，卻也經常犯錯，但臺灣人非常包容他，對他而言，能夠透過無心的錯誤逗弄大家開心，也算是一種另類溝通。

面對明年即將到來的選舉，他深感榮幸可以成為首投族，以往的他總是一位不太熱衷臺灣選舉的旁觀者，現在終於輪到他可以好好認識這些候選人，瞭解他們究竟想為這個國家做些什麼？所以期許自己一定要好好練習如何投票，確保神聖的一票能夠真正投入正確的投票箱！