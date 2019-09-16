勞動部外語廣播節目 如朋友般陪伴溫暖移工的心

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）勞動部勞動力發展署製播了13個中外語（國語、英語、越南語、泰語、印尼語）廣播節目，移工朋友及雇主可以透過收音機、廣播電臺網站及手機收聽，每週帶給聽眾朋友輕鬆有趣的節目，協助移工快速融入臺灣生活，如同朋友般陪伴移工度過想家時刻。

來自越南的阿文初到臺灣工作，這一天下班在宿舍休息的他，翻閱著從機場服務站法令宣導講習中收到的在臺工作須知手冊，發現勞動部製播的廣播電臺節目播出表，於是打開廣播電臺，節目中報導著家鄉及臺灣新聞、播放著耳熟能詳的旋律，這一刻好像回到家鄉一樣，讓阿文非常感動。

特別是電臺節目還有華語會話教學及在臺工作法令資訊，更有聽友call in分享心情和工作經驗，為同樣在臺灣工作的同鄉打氣，讓阿文成為了廣播節目的忠實聽眾，不再覺得孤單。

發展署表示，自86年度起製播外語廣播節目至今，已為雇主及移工製作13個中外語的廣播節目，近年來每年度收聽人次超過500萬人次，每週將最新且最正確的資訊傳達給每位聽眾，讓雇主及移工瞭解並遵守法令規範，更擴大民眾對移工現況的認識，電臺節目中分享著一個個雇主與移工間的心情故事，期望能提醒移工與他們切身相關的法令規定，讓移工能安心在臺工作。

發展署說明，中外語廣播節目可透過收音機、電臺網站及手機收聽廣播節目，並可至跨國勞動力權益維護網站/宣導專區/廣播查詢廣播節目播出資訊。