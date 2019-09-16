民意專家游盈隆：總統蔡英文「抗中保台」的台灣未來發展願景是什麼？

前民進黨資深黨員「台灣民意基金會」董事長游盈隆教授，昨(15)日在臉書表示，台灣已經經歷三次政黨輪替執政，而民進黨在2016年5月起，蔡英文總統更是完全執政，手中掌握國會立法委員過半數，卻在這3年多來厚顏無恥地以「捍衛體制」美名，「享受體制」迂腐，完全忘了早年的「進入體制，才能改變體制」承諾。真不知「美麗島世代」最後一位還在體制內的總統府陳菊秘書長作何感想？



游盈隆在臉書指出～

2020台灣總統大選只剩不到四個月，蔡英文領導的民進黨政府卻只賣「亡國感」、「芒果乾」，說「抗中保台」是這場選舉的主軸，至於台灣下一個四年的發展願景是什麼？隻字未提。充分顯示民進黨當權派/新統治集團利令智昏，黔驢技窮，完全執政卻完全不負責。一心只想蒙混過關，一心只想選戰早早結束，草草了事，連任成功，繼續享受權力，繼續享受榮華富貴。這豈是一個堂堂執政黨應有的風範？

游盈隆原為民進黨員，在今(2019)年6月退出共24年又115天的民進黨。去(2018)年11月24日，執政的民進黨在台灣全國地方「九合一選舉」大敗，民進黨從原有13縣市執政，輸虧到只剩6縣市，相較在2016的總統大選中，民進黨台灣全國總得票率是56%，但在2018年11月24日的台灣全國縣市長選舉中，得票率卻只有39%，大幅跌落了17%，這使得身兼民進黨主席的總統蔡英文無顏地辭去民進黨第15任黨主席一職。此時，游盈隆有理想地想改變逐漸墮落成國民黨化的民進黨，於去(2018)年12月12日宣布參選民進黨第16任黨主席，不幸敗給卓榮泰。

臉書最後，游盈隆語重心長說：「早日回歸選戰的基本面，好好檢討過去三年多的執政表現，該懺悔的懺悔、該道歉的道歉、該被肯定的就會被肯定，社會自有公論；更重要的是，台灣未來四年的發展願景是什麼？各黨主要政見主張是什麼？統獨也好，發大財也罷，中華民國保衛戰也行，統統拿出來，醜媳婦難免還得見公婆，歹戲拖棚，選民是會翻臉的。」