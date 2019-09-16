日本千葉縣風災後仍有9萬戶停電　今土石流警戒急撤2萬戶

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 今年第15號颱風法西在日本造成重大災情，千葉縣停電戶數一度超過93萬，經過一週搶修，目前仍有9萬戶以上停電。由於今(16)日千葉縣又將出現猛烈雨勢，為確保工作人員安全，搶修工作再度中斷。

綜合《自由》與中央社報導，關東地區以南伴隨低氣壓所帶來的暖濕空氣，使得大氣狀態不穩定，千葉縣南房總市在1小時內測得50釐米雨量，當局已對館山市及南房總市發布土石流警戒，並針對館山市2萬3065戶、南房總市518戶發出避難通知。

法西颱風9日過境日本，已知造成2死、61人受傷，及逾90萬戶停電等災情，連成田機場都一度變成「陸上孤島」，超過1萬3000人被迫在機場過夜。

停電的93萬4900戶當中，千葉縣占約7成；而超過93萬戶停電的狀況，也是東電負責輸配電區域繼2011年311大地震後的最大規模。

雖然東京電力公司增派5000人、共投入約1萬6000人搶修電力，但由於移除傾倒樹木需花不少時間，要完全恢復電力供應，比預期來得耗時。

東電負責人說，之前判斷山區停電原因不夠準確，造成必須修正搶修計畫，對拉長復電時間深感抱歉。

日本媒體報導，千葉縣目前已知有兩間房屋全倒、1191戶房屋受損；不過，縣政府目前仍未掌握房總半島南部的受災情況，該區是受災最嚴重地區，整個災情數字恐持續攀升。

經濟產業省統計，法西過境造成千葉縣內約2000支電線桿傾倒或損壞，目前東京電力公司與自衛隊都在現場進行移除倒木等搶修工作。

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