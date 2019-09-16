〈時評〉新愛瘋不跟進5G主流 中國銷售添風險

蘋果發佈新款iPhone 11系列手機，最大亮點就是新款iphone定價不升反降，讓不少果粉直呼佛心。國內各大電信商更積極推出各項優惠，甚至有零元手機方案出籠，由各電信商預購情況來看，台灣似乎已掀搶購熱潮，但在各大廠商紛紛紛推出5G手機時，iphone 11這次3款手機卻都不支援5G，是否會影響最重要的中國市場銷售？到底賣得好不好，要看9月20日起在中國的開賣結果才知道，將牽動蘋果及蘋果供應鏈各廠商獲利展望，外界屏息以待。

蘋果iPhone 11不支援5G，成為外界吐槽重點。蘋果執行長庫克解釋，認為目前5G技術仍不成熟，不足以推出一個高質量商品。但同時也是一大風險，若延至2020年才推出5G手機，似乎也給了韓國三星及中國華為等競爭對手優先占據市場的機會。尤其華為更訂在iphone 11在中國正式開賣前一晚（19日），於德國慕尼黑舉行發佈會推出全新旗艦Mate30系列，除了為新機選用最新瀑布屏設計，更將搭載最新發表整合5G的Kirin990 5G，與iphone 11較勁意味濃厚。

此次蘋果新款iPhone定價不升反降，為12年來蘋果首次調降新機售價，或許是為帶動新機銷量不得不做的策略，但為確保銷售順暢，似乎就連美國總統川普都不得不配合演出。他日前也臨時宣布，要延後原定10月1日對2,500億美元的中國商品關稅調至30%，結果就是方便蘋果新款手機銷售，似乎也影響著中美貿易談判。

據外媒分析，截至2018年底，蘋果在全球共有14億活躍的蘋果裝置，其中9億台是iPhone手機。在這些手機中，估計有2億支是iPhone 6或更早之前的iPhone型號正等著更換。新款iPhone可望帶動現有使用者換機潮，估計未來12個月內可刺激全球約高達1.8億支的新機銷量。儘管目前中美貿易戰仍持續中，但多數換機需求仍將來自中國市場，估計銷售可能高達6,000萬至7,000萬台需求。

但外界也吐槽蘋果iPhone 11系列新機不支援5G，更有外媒警告蘋果恐錯失中國換機潮。今年6月中國工信部針對中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等4家電信商，已正式批准發放5G商用牌照，自此中國正式開啟了5G商轉元年，這與工信部原先擬定時間表還提前了一年。中國積極搶進全球5G前段班國家企圖心十分強烈，5G不僅能提供更快的手機或數據運算分析能力，還可以將汽車、機器、貨物和作物設備連接到互聯網。

其他如韓國、日本及美國已經在準備推出5G網路，而5G的商業化對網路設備製造商如華為、諾基亞、愛立信，行動終端裝置商如三星、蘋果、華為、OPPO、VIVO等，新功能和設備的升級需求都至關重要。由此就可了解中美貿易戰開打一年多來，華為為何總是雙方政府較勁談判重點之一。很多分析師都認為，這可能會為蘋果下半年在中國市場銷售帶來影響，未來當中國智慧手機出現強勁5G需求時，不支援5G的iphone 11在中國銷售很可能受到嚴峻挑戰。