北市赴國際旅展揪客 拉近我們與「俄」的距離

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台北市觀傳局首度赴2019俄羅斯國際旅展（OTDYKH LEISURE 2019, International Trade Fair for Travel & Tourism）參展，活動於9月10日至9月12日在莫斯科博覽中心盛大舉辦。觀傳局除打造以臺北燈節為主題的展位，並運用在地特色美食搭配現場文創體驗，拉近北市觀光與「俄」的距離。

2019俄羅斯國際旅展是國際觀光交流的重要平台，除吸引斯拉夫語系國家積極參與，更串聯周遭歐亞、遠東及中亞地區的城市及國家。

外交部於107年9月起試辦俄羅斯旅客來臺免簽證措施後，俄羅斯旅客訪臺人數倍數增加，再加上直航的便利性，使原本喜愛到泰國或馬來西亞等亞太地區觀光的俄籍民眾，也開始關注到來臺旅遊。

為吸引當地旅遊業者與民眾的關注及互動交流，台北市觀傳局特別規劃以臺北燈節為主題的展位，並搭配手繪燈籠的臺北文創體驗，以及文山包種茶、鳳梨酥、牛軋糖、大稻埕百年老店的臺北特色茶點讓現場參觀者嚐鮮，創造臺北主題展區的高人氣。

本次旅展期間，為了讓更多俄羅斯民眾認識臺北，觀傳局精心規劃了臺北特色文創手繪燈籠的體驗活動，提供大稻埕百年燈籠老店老綿成的手作燈籠讓參觀者動手DIY彩繪，並由現場工作人員協助題上「平安」、「幸福」等中文字樣，讓國外民眾帶回家留作紀念，現場反應熱烈。

臺北館不僅引起展會現場參訪者高度關注，同時也設計了展位前的特色燈籠牆作為人潮聚集的打卡熱點，我國駐俄代表處耿中庸代表也來到現場體驗臺北的展出特色。