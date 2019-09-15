緬甸故事媽媽入圍廣播主持人 盼讓更多人了解自異國文化

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）擔任教育廣播電台「幸福聯合國」節目主持人的緬甸新住民葉碧珠，透過在圖書館說故事分享母國文化，主持廣播節目，找到自己的歸屬感。由於她的優異表現，入圍廣播金鐘教育文化節目主持人。

中緬後裔的葉碧珠，在緬甸出生，因到臺灣唸大學，打工擔任救生員時結識另一半，結婚後留在臺灣。儘管從讀書開始就在臺灣生活，但初到臺灣時，國語不標準，加上文化的差異，要花時間、精力學習，才能漸漸融入臺灣的家庭與社會。

葉碧珠表示，讓孩子了解他國文化很重要，所以她從家鄉好玩的地方、好吃的美食開始，帶孩子認識緬甸，然後到圖書館為孩子說故事，透過廣播分享自己文化，讓更多人了解。

葉碧珠說，用流利的中文在空中為大家介紹家鄉文化，講家鄉故事，來臺灣23年的葉碧珠，是家政老師、新北市立圖書館「新住民公益故事團」的成員、在教育廣播電台「幸福聯合國」主持約一年的時間，就獲得廣播金鐘主持人獎項入圍的肯定。

「閃亮新台客」今年亦入圍廣播金鐘「社會關懷」節目獎項，消息傳來，新北市「新住民公益故事團」的新住民媽媽們都倍感榮耀。新住民媽媽們說，很感謝圖書館與教育電台給他們這個機會，讓大家可以看見新移民努力生活的見證。