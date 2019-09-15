中秋月餅吃不完？ 清冰箱暗黑料理「月餅炒飯」報你知

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）許多民眾中秋節收到許多月餅禮盒卻吃不完，新北市政府為宣導「惜食」，透過月餅炒飯趣味PK賽影片，邀請各局處長官擔任「行」男大主廚，透過月餅炒飯趣味PK賽影片，教民眾如何消化吃不完的月餅，充分運用冰箱剩下的食材搭配中秋月餅製作出一道道美味的暗黑料理「月餅炒飯」。

環保局及衛生局組成「保生隊」，以「烏魚子月餅炒飯」，挑戰交通局及農業局（交農隊）的「咖喱月餅炒飯」，錄影過程爆笑不斷，局長們深藏不露，手上忙著切菜，嘴上還持續進行「政令宣導」，各個都是自帶效果的綜藝咖。

環保局長劉和然呼籲民眾月餅吃不完可做成炒飯，不僅惜食不浪費，減少廚餘愛地球，也提到中秋送禮不過度包裝

衛生局長陳潤秋表示，這次做的月餅炒飯十分美味，但熱量也很高，提醒大家中秋節飲食有度，並多攝取沙拉及青菜以平均營養。

農業局長李玟則趁機推銷應景的爆漿多汁八里柚及美味平溪珠蔥。

交通局長鍾鳴時也呼籲連假旅遊要多搭乘大眾運輸，避免塞車。

環保局特別請到3位挑嘴的直屬隊同仁進行評比，評審們秉持著大公無私的精神，交農隊的「咖哩月餅炒飯」獲得評審青睞，擊敗保生隊的「烏魚子月餅炒飯」，以2比1贏得勝利。

「行」男大主廚影片