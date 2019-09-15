本土屈公病疫情擴大　中和群聚再增3人

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署今（15）日公布，新北市新增3例本土屈公病病例，包含中和區2名案例外，新莊區也有民眾因爬國強嶺感染，且症狀持續近1個月、就醫7次都未被確診感染。

疾管署表示，新增3例本土屈公病病例分別為：中和區內南里80多歲女性(案1)、中和區內南里60多歲男性(案2)及新莊區立基里50多歲女性(案3)，陸續於8月20日至9月10日間出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛、手指關節腫脹等症狀就醫，3人皆於9月12日經醫院通報疑似登革熱、屈公病或茲卡病毒感染症案病例，經檢驗排除登革熱及茲卡，但3人均檢驗確診屈公病。

3名個案於可能被感染期間皆未出國，案1及案2平時活動地以中和區內南里住家及周邊社區為主，2人住家與中和區群聚事件前幾名個案住家相近，且鄰近國強嶺；案3平時活動地雖以新莊區住家周邊為主，惟假日會前往中和區國強嶺登山，其發病前曾2度至國強嶺步道登山。

由於3人居住地鄰近國強嶺或曾於潛伏期間有國強嶺及周邊風險區域活動史，研判於國強嶺步道周邊感染的可能性較高。目前中和群聚案已累計10人確診。

疾管署再次呼籲，北部近日有降雨情形，民眾雨後應加強巡、倒、清、刷，防範病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。