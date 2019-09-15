台灣單車宣傳片獲麥哲倫獎銀獎殊榮 綠色旅遊獲肯定

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）政府致力推廣綠色旅遊，交通部觀光局以自行車旅遊為主題的《單車篇》宣傳影片，經駐洛杉磯辦事處報名參加美國旅遊界最高獎項「麥哲倫獎」(Magellan Awards)的競賽，9月11日傳出捷報，獲得今(2019)年「亞洲生態友善的綠色旅遊目的地」(Asia - Overall Destinations-Eco-Friendly "Green" Destination)銀獎殊榮。

觀光局周永暉局長表示，觀光局配合全球永續觀光發展趨勢，秉持Tourism 2020永續觀光政策，大力推動綠色觀光，讓世界看見臺灣以實際行動，展現對地球的愛與關懷，2021年更訂定為臺灣單車旅年，期望將這股綠色旅遊風氣影響到全世界。

隨著美國自由行旅客到訪臺灣的比例明顯成長，觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝表示，臺灣都會區擁有經濟實惠又便捷的You Bike、City Bik等，只要拿悠遊卡或一卡通都非常容易租借，還有全長900公里的環島1號線，更是美國單車愛好者最想到臺灣體驗的單車遊遊路線之一，沿途還能品嚐各地方美味，臺灣肯定是最好玩的綠色旅遊目的地。

今年秋天觀光局將持續辦理臺灣自行車節活動，如11月3日即將登場的「日月潭Come!Bike Day」，騎士們可以在名列全球10大最美自行車道環潭乘騎30公里，享受湖光山景。更多好玩的臺灣旅遊資訊，歡迎至臺灣觀光資訊網查詢。

2019 Magellan Awards得獎名單

交通部觀光全球宣傳影片-單車篇

*《旅遊周刊》是美國旅遊產業最具有影響力的B2B新聞刊物與網站，而「麥哲倫獎」表揚業界最優秀的代表，獎項領域涵蓋酒店與度假村、旅遊目的地、郵輪、線上旅遊服務、航空公司和機場、旅行社等。