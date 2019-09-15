北市府與5校跨域育成聯盟辦交流會共拚創業

大專院校不僅是人才的搖籃，各校育成中心更是鏈結產業與學界的重要推手，為讓各校育成中心及新創業者更有效應用北市創業資源，北市產業局12日特與北市北區五校跨域育成聯盟、銘傳大學合作，在銘傳大學舉辦「士林、北投創業育成輔導暨臺北市政府創業資源交流會」，針對政府提供的創業資源進一步說明。

於12日交流會中，北市產業局設立之創業服務辦公室及獎勵補助辦公室針對各項創業措施及服務進行說明，同時就北投士林科技園區未來發展與北市北區五校跨域聯盟及在地新創團隊交流討論。

北市府產業局表示，創新創業已成為各國經濟發展重要的動力，產業局除成立「StartUP@Taipei」創業服務辦公室單一窗口，提供創業諮詢、業師輔導及舉辦多場媒合活動，更有臺北市產業發展獎勵補助計畫，提供完整的獎勵補助資源，以及與金融機構合作，提供低利融資貸款。

科技產業服務中心許主任出席交流會表示，因應產業發展趨勢及結合周邊資源，北投士林科技園區的科技產業專用區規劃以「智慧健康醫療」及「數位技術服務」為產業發展主軸，將引進生技、數位醫療、資通訊等本市優勢產業及相關新興產業，帶動北士科北投士林科技園區整體產業進駐發展。

北市北區五校跨域育成聯盟是由銘傳、陽明、大同、台北護理大學及馬偕醫院等五個單位籌組而成，成立至今已有一年，各單位在行銷商模輔導、電子機械產業、生醫健康產業各有所長，整合各校特色與管理等資源，同時有地利之便，育成中心代表表示，未來士林北投科技園區成立後，可提供企業最有力的產學支持。

會中也邀請到富立資訊股份有限公司及投圓文化有限公司等兩家士林北投地區在地新創企業，到場分享申請臺北市產業發展獎勵補助之成功經驗。富立資訊創業團隊開發慢性病處方箋媒合與宅配平台，改善高齡長者取得慢性病處方藥的困擾（例如：行動不便、舟車勞頓、勞師動眾等困擾）；投圓文化創業團隊以北投在地內容為主，開發環境教育教案，設立北投說書人會員制，成為資訊平台，吸引年輕人參與，促進北投環境保育及文化概念之推廣。兩家新創企業表示，透過臺北市產業發展獎勵補助的資金協助，讓他們的創業理念得以實踐，並鼓勵有志在臺北市發展的新創企業可以多加利用市府所提供的資源。