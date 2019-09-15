南韓最快下週將日本正式移出出口優惠白名單

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）日韓關係持續緊張，南韓政府15日表示，產業通商資源部最快將於下週正式公布，將日本移出南韓出口白名單「戰略貨品進出口告示修訂案」。

韓聯社報導，南韓產業通商資源部8月14日決定將貿易夥伴分類從現行的甲、乙兩類改為甲1、甲2、乙3類，享受出口手續簡化待遇的甲類國家被分為待遇不變的甲1類和待遇下降的甲2類。日本將被列入新增的甲2類，是原先29個最高級別甲類國家中唯一被移至甲2類的國家。

對甲2類國家的出口管制力度與乙類國家大致相當，不同之處是豁免個別申報所需部分材料和戰略物資的仲介貿易審查。

未來南韓企業向日本出口戰略物資時，申報和審批流程需要大約15天，遠超過現行的5天。同時，企業還必須單項逐一申請審批，每項需向政府遞交的證明材料也由原先的3份增至5份。

產業部截至9月3日針對該修訂案對外徵集意見，目前其管制審查、法制審查等外部程序均已結束，只待最終內部審批和正式對外公布。

報導指出，日本經濟產業省3日針對「戰略貨品進出口告示修訂案」提出意見，認為韓方如在不明確告知修訂案的依據和細節的情況下推動實施，將屬於任意的報復行為，並要求韓方就修訂理由等給予回覆。

南韓產業部在回覆中表示，此次修訂目的在加強出口管理並改善制度，針對運行有悖於國際和平及地區安全國際出口管控體系基本原則的出口管控、難以進行國際合作的國家，加以另行分類，且此前就已透過多種途徑告知日方修訂理由。

此外，產業部亦強調，即使是在修訂之後，若日本政府提出要求，韓方願意隨時展開對話。