赴日運動旅遊正夯 6成4台青首選此地當第一站

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）暌違56年後，日本東京將再度主辦2020夏季奧運會。知名旅遊網站Hotels.comTM近日公布一項「運動旅遊調查報告」，近7成台灣年輕人曾經或願意為觀賞或參加運動項目赴日旅遊，其中6成4選擇造訪東京，平均每趟旅程花費新台幣10萬元。

一項針對臺灣千禧世代的「運動旅遊調查報告」指出，2成2的臺灣千禧世代旅客曾經到日本運動旅遊，不論是觀看比賽或是實際體驗運動，也有4成5考慮未來到日本運動旅遊。

棒球、相撲及劍道是台人造訪日本的3大新動力，其中以職業棒球日本錦標系列賽（28%）及日本職棒（23%）為最大宗。

運動旅遊地點以東京（64%）為首選，大阪（52%）緊接在後，之後依序是京都（39%）及北海道（37%）。

但也有近2成2的國人更願意到較小、二線的城市體驗運動旅遊，是旅人安排個性化體驗行程的目的地新選擇。

旅途花費方面，台灣千禧時代平均每趟花費新台幣10萬元，12%的人花費高達新台幣23萬8千元。報告亦發現當進行運動旅遊時，近4成的臺灣千禧世代（37%）更是願意花錢在住宿上，這當中最重視是否靠近地鐵站（63%），以及24小時入住的服務（50%）和靠近運動比賽地點（38%）。