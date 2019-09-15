日本豬瘟疫情再擴大 長野縣豬隻也中標

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）繼13日埼玉縣發生關東地區首起豬瘟事件後，長野縣政府於14日也證實縣內鹽尻市一處養豬場的豬隻確認感染豬瘟，政府單位也已對縣畜產試驗場內飼養的約350頭豬進行撲殺。

共同社報導，長野縣政府表示，12日發現縣畜產試驗場內1頭研究用豬出現嘔吐，便對其他14頭豬進行檢查，結果顯示其中8頭遭感染的可能性大，最後經中央政府機構檢查後，確認這些豬隻已遭感染。

豬瘟是由病毒所感染家豬及野豬的傳染病，去年9月，日本中部的岐阜縣發生日本時隔26年後首例豬瘟事件，爾後疫情不斷擴大，之後各地陸續傳出疫情，目前感染豬瘟的地區包括岐阜、愛知、三重、福井、埼玉縣後，長野縣成為確認豬感染豬瘟的第6個縣。

除此之外，在岐阜、愛知、三重、福井已發生豬瘟感染的4個縣外，在長野、富山、石川3縣均發現了野豬確診豬瘟的事件，這些野豬被視為導致病毒擴散的主因，且疫情仍未受到控制。

綜合日媒報導，為了防止疫情持續擴散，長野縣知事阿部守一，以及日本許多豬農皆認為應盡早對豬隻注射疫苗，呼籲政府盡快制定防疫方針。但是日本政府的立場是不輕言使用疫苗，主因是一旦注射疫苗後，日本的豬隻需要經過一段時間才能被國際機構認定為成功撲滅豬瘟的「清淨國」，也可能造成其他國家不願進口日本豬肉。