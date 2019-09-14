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[台灣總統大選] 韓國瑜：民進黨執政沒有成績 只有一群人每天在吃香喝辣

倒數119天●2020台灣總統大選【練肖話】、【寡人名句】●2019年9月14日

By 柯錸, 台灣英文新聞－編輯
2019/09/14 23:45
蔡韓郭3人b

蔡韓郭3人b (來源 維基百科)

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）2020台灣總統大選【練肖話】【寡人名句】：蔡英文、韓國瑜、郭台銘

【更新時間：(GMT+8) 2019/09/14 23:45】

韓國瑜的【練肖話●寡人名句】https://backendimage.taiwannews.com.tw/photos/2019/08/30/1567180782-5d6947ee6c707.png

民進黨執政沒有成績 只有一群人每天在吃香喝辣

中國國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，9月14日在拜廟行程中指出，民進黨3年多來，沒有成績單，只有一群人，每天在吃香喝辣。為什麼台灣老百姓要過得這麼辛苦？因為台灣沒有一個好的國家領導者，沒有一個優秀立法院過半政黨，「我們不應該日子過得這麼窩囊、沒有未來」。

郭台銘的【練肖話●寡人名句】https://backendimage.taiwannews.com.tw/photos/2019/08/31/1567180818-5d694812ceaa3.png

沒有為馬英九來「教訓韓國瑜」

高雄市長韓國瑜9月8日造勢晚會，前總統馬英九台上致詞被民眾噓下台，9月14日有媒體報導「郭台銘說：『就由我來教訓韓國瑜』」。郭台銘辦公室同日反駁指出，郭台銘非常心痛、惋惜馬英九被韓粉霸凌遭遇，但絕沒有說「教訓韓國瑜」。

蔡英文的【練肖話●寡人名句】https://backendimage.taiwannews.com.tw/photos/2019/08/30/1567180797-5d6947fdec9a8.png

到廟裡拜拜多接觸人民

針對有人批評總統蔡英文只會到廟裡拜拜，蔡英文9月14日在臉書表示，「只要能多接觸人民，不管哪裡都應該盡量去。」「台灣是民主國家，人民是國家的主人，政治人物面對人民，必須帶著誠意溝通。不管人數多少，我都會認真面對。」
台灣總統選舉
蔡英文
韓國瑜
郭台銘

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