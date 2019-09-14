蔡英文出席台南黃家古厝音樂會　賴清德未現身

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文晚間出席台南後壁黃家古厝中秋音樂會，不過眾所矚目的前行政院長賴清德未出席，讓基層期待的「蔡賴會」落空；另外，初選支持賴清德的太保市長黃榮利，中午也現身公開力挺蔡總統。

今年已舉辦22屆的台南市後壁區黃家古厝中秋音樂會在今天(14日)登場，由於賴清德過去擔任台南市長、行政院長時都會出席，今年的缺席也讓綠營基層期待的「蔡賴會」落空。

綜合中央社與聯合報導，蔡英文在致詞時特地提到賴清德，感謝他在台南市長任內支持黃家古厝音樂會。蔡英文說，今晚是她擔任總統第三度出席音樂會，國策顧問黃崑虎用音樂會，讓一代一代台灣人，對鄉土更有感情，對土地更有認同。

蔡英文特別感謝國策顧問黃崑虎等人多年來為台灣主體性打拚，對台灣音樂、文化和種種的傳承，盡最大的努力為台灣做事，中央有蔡英文，地方有黃偉哲，一定會讓台南和台灣更好。

今天中午蔡總統在翁章梁縣長公館，與嘉義輔選團隊閉門餐會。擔任蔡總統嘉義競選總部主委的翁章梁事後表示，總統為嘉義輔選團隊加油打氣，明年總統及立委選舉嘉義縣選情持審慎樂觀。

中午的這場閉門午餐，立委陳明文及前嘉義縣長張花冠都出席。據與會人士描述，感覺兩人氣氛融洽、盡釋前嫌，而陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金一事未成為話題。

蔡總統在嘉義行程提到，連任還需立法院支持，她推薦民進黨提名的立委蔡易餘，對於他爭取嘉義縣治水預算44億元，可說是「大餘（音似禹）治水」，並稱讚蔡易餘是「靈活胖子（蔡的競選口號）」，年輕有為，請鄉親支持，讓「總統連任，讓國會過半」。