「禿子燕子」台中合體　「鐵人」遲到行程一天跑21宮廟

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 俗話說「禿子跟著月亮走」，國民黨總統參選人韓國瑜，今天(14日)趁中秋節連假到台中造勢。在台中市長盧秀燕陪同下，他從早上8點半起計畫在不到12小時內連跑21間宮廟，堪稱「鐵人行程」。

綜合自由與中時報導，向來以遲到著稱的韓國瑜，從第3場西屯福壽宮就開始遲到11分鐘，接著每場都遲到5至25分鐘，第4場在紫微宮首度與盧秀燕同框造勢，仍遲到10幾分鐘，讓盧秀燕等了許久。目前韓國瑜以第8場太平聖和宮遲到最久，將近半小時，不愧是遲到大王。

據悉韓國瑜原本排定7月25日和8月20日到台中造勢，都因大雨或颱風取消，這次將上次安排的11間宮廟擴大到21間，旋風式行程原本就備受質疑。果然第3場開始就遲到，第4場紫微宮排媒體聯訪，也臨時取消，致詞後轉頭就走。

第11個行程韓國瑜來到豐原慈濟宮，800多名支持者到場力挺。韓國瑜連連感謝「豐原人好熱情」。

這一站韓國瑜車隊比預定時間延遲20分鐘到達，在國民黨大老廖了以等人陪同下參拜。黨籍立委江啟臣致歡迎詞時，神來一筆說他「準備了神祕小禮」，馬上拿出最火紅的「慈濟宮」宮帽廟，預祝韓國瑜「總統票數衝第一」。韓國瑜將宮廟帽戴到頭上，笑稱「這頂帽子像是假髮一樣」，引起現場哄堂大笑。

民眾質疑，韓國瑜先前就常因遲到引發爭議，競選團隊安排台中狂掃21間宮廟行程，分散在19個行政區，平均每小時安排兩間宮廟。除了車程、致詞，被質疑連拿香的時間都不夠，中途還要安排吃小吃、弔唁行程。

有民眾懷疑不是韓國瑜愛遲到，而是競選團隊故意陷他於不義。總統蔡英文對此也表示「能有多少實質互動，蠻存疑的！」

韓國瑜短短一天就在台中參拜21間宮廟，綠營在中台灣的布局也引發關注。

根據中央社14日報導，總統蔡英文競選連任，大台中鐵三角成形。立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、交通部長林佳龍各司其職，蔡陣營發言人阮昭雄今表示，台中選情審慎樂觀。

報導引述總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄下午受訪說，目前台中選情審慎樂觀，國民黨除了有分裂危機外，新任的台中市長盧秀燕表現不如預期，在日前天下雜誌調查中，只有倒數第二名的不及格成績。

阮昭雄說，相信由蘇嘉全、蔡其昌、林佳龍組成的「大台中鐵三角」領軍下，除了能夠持續鞏固總統選情外，同時，民進黨在台中的立委選舉，也整合了本土進步力量，用團結的步伐，穩住立委選情，同時再一次翻轉中台灣，達成總統勝選、國會過半的總目標。