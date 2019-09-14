朱立倫辦公室：韓朱配不存在　2020一定幫忙

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）對於外傳的「韓朱配」，前新北市長朱立倫今(14)日重申，2020一定幫忙不求位子，但不要用「不存在的事」攻擊兩人。朱立倫辦公室進一步解釋，朱、韓兩人溝通順暢，但「韓朱配不存在」。

鴻海創辦人郭台銘日前宣布退出國民黨，外傳將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟，獨立參選，國民黨面臨分裂危機。黨內拋出「韓朱配」想法，但外傳因朱立倫觀望、猶豫，進度停滯，居中協調的高雄市副市長李四川深感無力。

中央社報導，對此，韓國瑜、朱立倫今都重申兩人溝通順暢，針對擔任副手一事，朱立倫說，2020一定幫忙，不要位子，盼外界不要用不存在的事展開攻擊。

至於所謂「不存在的事」所指為何，朱立倫辦公室表示，朱、韓兩人沒有溝通不順暢，但「韓朱配不存在」。

知情人士指出，韓國瑜並沒有向朱立倫提及副手一事，因此當然沒有「韓朱配」這件事。

韓國瑜明(15)日將北上出席國民黨在台北君悅酒店舉辦的「大陸台商秋節聯誼茶會」，除國民黨黨主席吳敦義，前主席馬英九、吳伯雄、洪秀柱都將到場力挺，展現大團結氣勢。

不過，同為前主席的朱立倫確定不出席，也引發聯想；朱立倫辦公室則表示，是因為另有行程安排。

此外，由於日前馬英九為韓國瑜造勢時遭噓下台，之後馬、 韓兩人參加北市里長授證活動同場未同框，在明天活動的互動，將再度成為焦點。

根據活動安排，明天下午3時吳敦義、馬英九、吳伯雄、洪秀柱都將上台致詞，韓國瑜預計3時30分進場，並高唱中華民國頌等歌曲。