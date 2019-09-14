泰雅族文面國寶柯菊蘭今辭世　享耆壽97歲

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）苗栗縣僅存的泰雅族文面國寶柯菊蘭今（14）日清晨6時許辭世，享耆壽97歲，苗栗縣長徐耀昌及原住民族委員會主任委員夷將·拔路兒（Icyang Parod）皆表哀悼。

綜合媒體報導，柯菊蘭原因肺炎住進加護病房，病況一度穩定轉普通病房，不過仍在今日清晨6時6分因多重器官衰竭過世。

根據苗栗縣議員黃月娥，柯菊蘭因病況惡化，身體水腫嚴重，家人不捨柯菊蘭再受苦，決定讓柯菊蘭安詳離開。今日上午柯菊蘭的大體已由苗栗市大千醫院派車送回泰安鄉梅園天狗部落，她的孫子正準備辦理後事。

原民會午間透過新聞稿表示，已立即派員前往柯菊蘭故居慰問，後續將協調苗栗縣政府及泰安鄉公所給予必要協助，讓柯菊蘭順利走過彩虹橋，回歸祖靈懷抱。

夷將表示，柯菊蘭是非常重要的文面文化保存者，生前留下許多文面文化相關文字及影像紀錄，如今柯菊蘭不敵病魔病逝，原住民的文面文化少了一位實際見證者，無疑是原住民族文化的重大損失，他也深感惋惜。

《中央社》則報導，苗栗縣長徐耀昌對於柯菊蘭的辭世感到不捨，並表示苗栗縣在2016將文面登錄為無形文化資產，當時苗栗縣還有簡玉英及柯菊蘭兩人，儘管兩人相繼離世，文面國寶將永存於泰雅族及苗栗縣的回憶中。