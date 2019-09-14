維吾爾族2大學校長恐遭處決　各界籲中國「刀下留人」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 前新疆大學校長塔西甫拉提·特依拜（Tashpolat Tiyip）以及新疆醫科大學原校長哈木拉提·烏普爾（Halmurat Ghopur）被判處死刑的消息近日傳出後，國際人權團體和一批來自中國的海外學者，昨(13)日呼籲中國政府，立即終止對兩位維吾爾學者執行死刑的計畫。

綜合自由亞洲電台與美國之音報導，包括中文政論刊物《北京之春》榮譽主編胡平、美國民間組織「美國維吾爾人協會」主席伊利夏提、中國戰略分析智庫研究員鄧聿文，以及雪梨科技大學教授馮崇義等海外學者，發表連署信公開表示，當局處決兩位維吾爾族大學校長的做法是錯誤的，不但會使中國的國際形象嚴重受損，也將加劇國際以及種族間的緊張關係。

公開信還強調，中國政府多次強調司法公正，因此公民絕不應該「因言獲罪」。信中要求當局取消判決，公佈案情和相關證據，秉持司法公正與程式正義，讓具有國際公信力的機構全程監督重審:

「我們只知道自中國近代建立大學學制以來，就不曾有過大學校長被判死刑的先例...... 「如果兩位校長被執行死刑，不管因何原因，那將是中國進入文明社會以來極其悲慘和可恥的大事件」

國際特赦組織（Amnesty International）星期三（9月11日）指出，越來越多的人擔心，中國當局即將處決知名維吾爾學者塔西甫拉提·特依拜（Tashpolat Tiyip）。

國際特赦組織台灣分會11日也在官網po文表示

我們呼籲習主席：

立即終止處決塔西甫拉提·特依拜的計畫；

無條件釋放塔西甫拉提·特依拜，除非有充足、可信且可接受的證據顯示，他犯下國際公認的罪行，且須經過符合國際標準的公平審判。

現年60歲的特依拜是前新疆大學校長。2017年，他帶領一群學生赴德國參加會議時「被失蹤」，至今下落不明。

國際特赦組織說，特依拜在「秘密且極度不公的審判下」被判定「分裂國家罪」，處「死刑緩期執行」，但目前「面臨被立即處決的命運」。

另一位引發關切的維吾爾學者是前新疆醫科大學校長哈木拉提·烏普爾（Halmurat Ghopur）。

現年59歲的烏普爾是俄羅斯醫學博士，曾獲提名中國科學院院士候選人，2017年3月出任新疆食品藥品監督管理局局長，2017年底被逮捕。

當局指控他透過微信和在海外的前學生交談時，「顯露出民族主義傾向」。2018年，新疆烏魯木齊法院以「分裂國家罪」、「傳播極端思想罪」判處他死緩。有消息稱，他也將被執行死刑。

美國之音引述公開信連署人之一、美國維吾爾協會主席伊利夏提（Ilshat Hassan Kokbore）說， 「拯救維吾爾學者是每一個人義不容辭的責任和義務，作為知識份子，如果我們不對迫害知識份子表達異議、表達譴責，那這一天也會輪到每一個人頭上。」

這封公開信目前已有超過20位學者連署，並向社會廣泛徵集簽名。

今年(2019年)6月，總部設在華盛頓的維權組織維吾爾人權專案發佈報告《抓捕、失蹤：維吾爾家園的知識精英被圍剿》。報告指出，自2017年初，至少有386位維吾爾知識菁英被拘押、失蹤，成為北京「大規模鎮壓民族及宗教的犧牲品」。

人權觀察組織去年（2018)發佈的報告稱，中國當局在新疆的大規模拘留和再教育宛如「文革大革命」再現。

圖/美聯社檔案照片