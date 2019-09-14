「溫室效應」不能只怪碳排放　「六氟化硫」威力是其2.3萬倍

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導)溫室氣體的排放，一直以來都是全球氣候變遷受關注的重點之一，然而，二氧化碳擔負大部分罵名的同時，其實還有很多溫室氣體隨著人類工業活動的進步，也在逐漸增加。廣泛用在防止電器短路的六氟化硫(Sulphur hexafluoride)就是其中之一。

六氟化硫十分便宜，是無色、無味且不具可燃性的人造物，作為中高電壓裝置的絕緣體非常有效，因此從發電廠、風力發電機組到都市內的變電站都可以看到它的蹤跡。然而，這種氣體雖然方便，它的暖化強度卻是二氧化碳的大約2.35萬倍。

一公斤的六氟化硫讓地球暖化的程度就相當於24人從倫敦搭乘飛機前往紐約的來回碳排量。不只如此，六氟化硫還會在大氣中滯留很長的時間，足足可以影響地球大氣1000年以上。而隨著火力發電廠逐漸被風力、太陽能和燃氣發電廠取代，更多的電網連結必須靠著更多「消弧斷路器」來保證電路安全，這也意味著六氟化硫的使用頻率上升。

以英國全國的電網來看，就使用了大約100萬公斤的六氟化硫，且這個數字還在以每年多使用30到40公噸的速度上升當中。2017年歐盟28個會員國中，六氟化硫的排放量相當於673萬公噸的二氧化碳，相當於一年多了130萬輛汽車在路上跑。

布里斯托大學的研究指出，過去20年六氟化硫的排放量大幅上升，大氣中的含量也開始增加，不使用六氟化硫作為斷路器的美國電力公司伊頓(Eaton)則說，在六氟化硫被使用在電廠、變電站的整個週期當中，大約會有15%外洩到大氣中，雖然最新的設備外洩率極低，但不是所有地方都會使用最新的設備。

分析預估，依照現在的趨勢，2030年前六氟化硫的使用量會增加75%。由於這種人造氣體不會自然消失，如果要處理，勢必是要先在製造過程中以其他物質取代，並主動「銷毀」大氣中殘存的氣體，才有可能解決問題。

然而，雖然有其他替代方案，目前大部分仍十分昂貴。歐盟委員會在2014年曾試圖限制這些氣體的使用，但是面對企業極為強烈的反彈。不過某些公司已經開始注意到這個問題，並開始建造不使用六氟化硫的發電站，這或許代表著未來仍有轉圜空間。