美土關係破冰？ 土耳其擬向美購買愛國者飛彈

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 土耳其先前因為跟俄國購買S-400型導彈系統，引發美國不滿，兩國關係一度盪到低點，甚至引發了美國的武裝禁運。不過土國總統艾爾段(Recep Erdogan)週五接受《路透社》訪問時指出，土耳其可能會跟美國購買地對空飛彈。

艾爾段說，藉由在聯合國安理會會晤的契機，他兩週前與川普通過電話，向川普表達了購買地對空愛國者飛彈的意願，並強調雖然使用了俄國的S-400飛彈系統，但只要條件允許，仍願意向美國購買一定數量的愛國者飛彈。

事實上，在此之前，土美關係就因為一連串的事件而陷入僵局，從對敘利亞的戰略衝突到川普政府對伊朗的態度，雙方都有不同的意見。而土耳其決定不使用美國雷神公司生產的愛國者飛彈系統，投向俄製S-400的懷抱，則成為壓垮兩國關係的最後一根稻草。

美國之前花了幾個月的時間，試圖用各式各樣的理由說服土耳其，不要使用射程長達400公里的S-400系統，不過最後仍然改變不了土耳其的決定。在俄國開始交貨後，美國七月時將土耳其從其F-35駐紮計畫中除名，擔心新的飛彈系統會威脅美國戰鬥機的安全。

為了報復美國，曾協助製造F-35零組件的土耳其在上個月(8月)威脅，可能會以俄製的Su-35和Su-57戰機代替F-35，作為土耳其的空軍主力。對此，川普表達了不滿，並宣稱這是「前朝遺毒」，都是歐巴馬執政期間的政策錯誤所致。

然而，儘管兩國間目前似乎有破冰的可能，川普仍未排除實質制裁土耳其的可能性，如果美國對土國進行制裁，很可能會進一步重傷土國正在復甦的經濟。