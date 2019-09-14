川普環保政策開倒車　擬禁止各州自訂汽車碳排量

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導)美國因為是聯邦制，各州在許多事務上有自己的彈性空間，然而，中央還是保留一定的裁量權，一名美國官員告訴《路透社》，在週四(12日)的一場會議上，川普透露他打算禁止各州針對汽車溫室氣體排放，自行訂定標準。

消息指出，川普週四在白宮與高階官員會晤，討論是否取消加州在《乾淨空氣法》(Clean Air Act)底下，可以自己決定汽車排氣標準的權利。消息外流後，白宮拒絕發表評論。

在此之前，環境保護署(EPA)署長惠勒(Andrew Wheeler)曾告訴記者，執政團隊仍未就此議題達成共識。

這次的會議，針對美國環保署在2018年所提出，取消《乾淨空氣法》2013年賦予加州的裁量權，這是為了配合川普構想，為了推翻歐巴馬執政期間針對氣候變遷制定的規定，所給的提案。在此之前，美國部分的州曾在川普上任後公開宣稱，儘管川普讓環保開倒車，他們仍會持續遵守歐巴馬時期訂下的原則，以較嚴格的碳排法規來維護環境，引發川普不滿。

歐巴馬時期，為了確保能源效率並降低污染，曾提出要在2025年之前，汽車的能源效率必須上升到每公升能跑20公里，大概比現在提升5%。川普執政後，則大幅放寬標準，僅要求2026年前要達到每公升跑16公里，甚至司法部還啟動了調查，確認加州在7月與四大汽車廠簽訂自願協議，確保汽車商遵守加州自訂碳排量的情事，是否違反「反托拉斯法」。

福特(Ford)、BMW、福斯(Volkswagen)和本田(Honda)四家廠商本已達成共識，要訂定一個介於歐巴馬和川普標準之間的碳排效率，作為改進方向。

面對川普槓上加州政府，汽車製造商憂心，兩者的對立可能會增加未來產業的不確定性。