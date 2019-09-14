黃之鋒抵美　爭取川普和美國會支持香港民主運動

香港眾志秘書長黃之鋒今天敦促美國總統川普將「人權條款」納入與中國的任何貿易協議中，且尋求華府對香港民主運動的支持。

22歲的黃之鋒在紐約哥倫比亞大學出席座談會時，呼籲美國政治人物通過支持香港民主運動的法案。7月1日衝擊香港立法會唯一露面發表宣言的「學苑」前總編輯梁繼平也出席座談會。

黃之鋒會後告訴法新社：「在貿易談判中納入人權條款，以及將香港抗議列入貿易談判中相當重要。」

過去一年來，全球兩大經濟體美國和中國貿易戰打得如火如荼，並對價值數千億美元的商品互課關稅。美中預定於10月進行貿易磋商。

黃之鋒說，將香港議題納入談判中至關重要，並表示香港面臨「類似戒嚴令」的緊急法威脅，且擔心中國會派遣軍隊進入香港。

他說：「如果中國無意保障香港的經濟自由和開放企業環境，也將影響和傷害全球經濟。」

黃之鋒抵達美國前曾訪問德國，尋求全球對香港民主示威運動的支持。

美國國會將審議「香港人權與民主法案」，並於17日召開聽證會，黃之鋒將出席聽證會。

他將與共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）會面，但不清楚他是否有拜會任何川普政府官員的計畫。盧比歐是對中國直言不諱的批評者，他於6月提出香港人權與民主法案。