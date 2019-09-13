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[台灣總統大選] 蔡英文：台灣面對中國　不挑釁、不冒進

倒數120天●2020台灣總統大選【練肖話】、【寡人名句】●2019年9月13日

By 柯錸, 台灣英文新聞－編輯
2019/09/13 22:20
蔡韓郭3人b

蔡韓郭3人b (來源 維基百科)

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）2020台灣總統大選【練肖話】【寡人名句】：蔡英文、韓國瑜、郭台銘

【更新時間：(GMT+8) 2019/09/13 22:15】

郭台銘的【練肖話●寡人名句】https://backendimage.taiwannews.com.tw/photos/2019/08/31/1567180818-5d694812ceaa3.png

無黨一身輕

鴻海創辦人郭台銘9月12日上午退出中國國民黨，9月13日透過影片表示，「現在無黨一身輕」、「還沒決定參選2020台灣總統，怎麼會有競選總幹事人選？」郭台銘並表示，「0至6歲孩子由國家養，所以年輕朋友要趕快加油，台灣不能沒有小孩，否則會沒有前途。」

韓國瑜的【練肖話●寡人名句】https://backendimage.taiwannews.com.tw/photos/2019/08/30/1567180782-5d6947ee6c707.png

接受高雄市民公平的罷免裁判

中國國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜，9月13日表示，他提出「台灣安全，人民有錢」，是台灣民眾心中最深沉的願望；他對於一直有人不停地汙衊他，感到相當憤怒。韓國瑜說：「我就在『罷免韓國瑜』的罷免書上，自己簽字，接受高雄市民公平的裁判。」

蔡英文的【練肖話●寡人名句】https://backendimage.taiwannews.com.tw/photos/2019/08/30/1567180797-5d6947fdec9a8.png

台灣面對中國　不挑釁、不冒進

總統蔡英文9月13日表示，中國對台灣的壓力從來沒少過，只會越來越大，身為總統，絕對不能在壓力下屈服，並要做到不挑釁、不冒進，但是也不會把國家重要的主權及臺灣人的尊嚴，拿去做交易。

外交要有國際視野並由足夠歷練的人來處理

總統蔡英文9月13日上午表示，美中貿易戰正進行，但臺灣經濟仍然持續成長，這是執政團隊努力的結果。對於高雄市長韓國瑜批評「外交沒成果」一事，蔡英文表示，外交不是所謂的裡子跟面子問題，外交是實實在在的、具高度挑戰性的工作，需要有國際視野，也要由足夠歷練的人來處理。
台灣總統選舉
蔡英文
韓國瑜
郭台銘

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