[台灣總統大選] 蔡英文：台灣面對中國　不挑釁、不冒進

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）2020台灣總統大選【練肖話】【寡人名句】：蔡英文、韓國瑜、郭台銘

【更新時間：(GMT+8) 2019/09/13 22:15】

郭台銘的【練肖話●寡人名句】

無黨一身輕

鴻海創辦人郭台銘9月12日上午退出中國國民黨，9月13日透過影片表示，「現在無黨一身輕」、「還沒決定參選2020台灣總統，怎麼會有競選總幹事人選？」郭台銘並表示，「0至6歲孩子由國家養，所以年輕朋友要趕快加油，台灣不能沒有小孩，否則會沒有前途。」

韓國瑜的【練肖話●寡人名句】

接受高雄市民公平的罷免裁判

中國國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜，9月13日表示，他提出「台灣安全，人民有錢」，是台灣民眾心中最深沉的願望；他對於一直有人不停地汙衊他，感到相當憤怒。韓國瑜說：「我就在『罷免韓國瑜』的罷免書上，自己簽字，接受高雄市民公平的裁判。」

蔡英文的【練肖話●寡人名句】

台灣面對中國 不挑釁、不冒進

總統蔡英文9月13日表示，中國對台灣的壓力從來沒少過，只會越來越大，身為總統，絕對不能在壓力下屈服，並要做到不挑釁、不冒進，但是也不會把國家重要的主權及臺灣人的尊嚴，拿去做交易。

外交要有國際視野並由足夠歷練的人來處理

總統蔡英文9月13日上午表示，美中貿易戰正進行，但臺灣經濟仍然持續成長，這是執政團隊努力的結果。對於高雄市長韓國瑜批評「外交沒成果」一事，蔡英文表示，外交不是所謂的裡子跟面子問題，外交是實實在在的、具高度挑戰性的工作，需要有國際視野，也要由足夠歷練的人來處理。