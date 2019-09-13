【快訊】香港交易所1.2兆「求親」 倫敦證交所悍拒！

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導）香港交易所（HKEX）11日閃電出擊，提出願以390億美元（約台幣1.2兆元）價碼，併購倫敦證券交易所的計畫， 希望打造出對香港、中國內地及英國三方都有利的全球市場互聯平台。

不過根據今天(13日)最新外電報導，這項提議已經遭倫敦證交所拒絕。

香港交易及結算所有限公司（簡稱香港交易所或港交所，Hong Kong Exchanges and Clearing Limited，HKEX) 總裁李小加，原本稱這次交易為「世紀聯姻」，一旦成功結合，將形成一個涵蓋亞歐美三大時區的交易所集團，市值可望超過700億美元，可同時為美元、歐元、人民幣等主要貨幣提供國際化金融交易服務。

倫敦證交所（London Stock Exchange，LSE）13日在聲明稿中指出，由於香港交易所提出併購案的前提是，倫敦證交所不能和數據分析公司Refinitiv合併。但「倫敦證交所董事會看不出，香港交易所提出這項有條件的併購案，對倫敦證交所有任何好處。」

倫敦證交所在聲明中也提到，他們仍將繼續進行併購Refinitiv公司的計畫。

先前就有財經專家認為，來自中國特別行政區香港交易所的這項併購提案，恐怕會被視為是中國政府出手，不容易獲得英國監管當局放行，因為這交易在政治上太過敏感。英國政府不見得希望看到300年歷史的英國證交所，被外國尤其是中國間接持有。