台索外交關鍵時刻　傳美副總統將出面助台

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）索羅門總理蘇嘉瓦瑞將於今日討論跨黨派小組報告，決定是否將與台灣斷交轉而與中國建交，在此關鍵時刻，美國副總統潘斯將利用聯合國大會召開期間，與蘇嘉瓦瑞會面，阻止此一變局。

中央社報導，索羅門總理蘇嘉瓦瑞將召開內閣會議，討論跨黨派小組報告決定是否與台灣斷交，轉向與中國建交。報告建議總理，在9月中前與中國建交，趕在中國慶祝10月1日建國70週年前。

聯合報導，華府知情人士透露，美方將利用下週聯合國大會召開機會，安排彭斯（Mike Pence）與蘇嘉瓦瑞面對面會談。這場雙邊會談除了討論美國與索國的各項合作與增進雙邊關係外，彭斯也會利用機會當面遊說蘇嘉瓦瑞，表達美方強烈支持台索維持良好關係的立場。

不過，這名人士分析，現在傳出索國考慮在9月中與中國建交，可能是蘇嘉瓦瑞希望能趕在與彭斯會晤前，先讓台索斷交成為既定事實的作法。若是他與彭斯會晤前即已宣布外交轉向，彭斯將只能口頭表達美方立場，難以撼動這個結果。

台索邦交可能生變的消息曝光後，美方高度關切。美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）昨天在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度論壇閉幕致詞被問及此事時就表示，保有外交夥伴能確保台灣不被孤立，也確保台灣與區域的和平與穩定。