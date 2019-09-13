國臺交紀念白遼士逝世150週年　台灣男高音挑戰殺手級曲目

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）國立臺灣交響樂團將展開新樂季，將以《浮士德的天譴》揭開序幕，其為紀念法國作曲家白遼士逝世150週年，將在首席客席指揮水藍帶領下，由台灣男高音王典出任浮士德，19日臺北國家音樂廳及20日晚上臺中中興堂登場。

國立臺灣交響樂團（以下簡稱國臺交）以「文學經典」、「巨人之聲」雙主題展開2019及2020的新樂季，將呈現交響音樂世界中的經典巨作，且適逢法國作曲家白遼士逝世150週年，國臺交將以白遼士曠世巨作《浮士德的天譴》揭開新樂季。

國臺交近日舉辦新樂季宣告記者會，團長劉玄詠表示，開季由首席客席指揮水藍規劃演出這一部白遼士重要的作品，除邀請活躍於歐洲的荷蘭次女高音克里斯蒂安．史托汀（Christianne Stotijn）擔任瑪格麗特、英國低男中音安德魯．福斯特－威廉斯（Andrew Foster-Williams）擔任梅菲斯特，特別重要的是由臺灣非常優秀的男高音王典擔任男主角「浮士德」，以及新竄起的男低音曾文奕擔任布蘭德爾。



國臺交（NTSO）首席客席指揮水藍（圖/國臺交）

劉玄詠說明，這次的合唱團陣容亦相當龐大，包含羅馬尼亞川西凡尼亞國立愛樂合唱團、NTSO臺青合唱團、台中藝術家合唱團及台中市惠文國小合唱團共超過130名合唱團員，與國臺交共同演出。

此次，擔任浮士德的男高音王典，曾獲義大利Santa Margarita 國際聲樂大賽首獎，於德國法蘭克福歌劇院任職十餘年，其遼闊明亮的音色及充滿生命力的演唱令人留下深刻印象。

王典表示，這部歌劇難度之高，堪稱「男高音殺手」，這是他第一次擔任這個角色的演出，非常期待！在記者會現場王典演唱第三幕第九景浮士德的詠嘆調〈謝謝！甜美的黃昏〉。

自稱是臺灣白遼士頭號粉絲的音樂學者陳漢金說，這部完成於十九世紀前半的作品，卻充滿前瞻性與現代感，是一部以管弦樂為主角的歌劇，而這次國臺交以音樂會形式來演出，是順從白遼士創作當初的原形，以音樂為主體來快速變換天馬行空的各幕劇情，如蒙太奇般的手法早就由白遼士用管弦樂團帶領聽眾跳脫空間與時間的限制，「以音樂去演戲」。

音樂會以法文演唱，將現場投影中文歌詞。此外，國臺交將於16日臺中安排專場講座，由音樂學者陳漢金擔任主講，相關參與說明請詳國臺交官網。