好解膩！臺虎新品秋意濃　應景柚子取自日本白柚

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）臺虎精釀已於日前推出兩款秋季新口味，將清爽的金桔及柚子入酒，搭配中秋烤肉十分解膩，這次更與礁溪老爺酒店合作，參加指定活動即有機會抽中豪華露營車一泊二食住宿大獎，已於全家便利商店獨家限量開賣。

臺虎針對最適合慵懶放空的秋日，推出秋季的應景酒款「午後金桔」、「再見柚子」，此次為延續之前大受好評的「日常系列」，其為系列以日常景致為靈感設計的酒款，這次的秋日限定版以秋天日常風景為靈感，酒標設計繪入午後暖陽與皎潔月光作為主視覺，呈現秋季慵懶放鬆風情。

臺虎表示，「午後金桔艾爾啤酒」加入臺灣金桔釀造，彷彿下午時段的陽光，有那麼點刺眼，與清新的艾爾啤酒結合之後，酸中帶甜的柑橘香氣被完整釋放，撲鼻而來的果香讓人補給好心情。在慵懶的午後、放鬆的時候最適合來一杯。

臺虎說明，「再見柚子艾爾啤酒」則是之前推出的「再見柚子印度淡艾爾」的2.0版本，加入日本栃木縣白柚一同釀造，此版本有別於印度淡艾爾(IPA)的鮮明風格，口感變得更加柔和，用果香當作前奏，尾韻則是柚皮的微苦。

此次，臺虎攜手礁溪老爺酒店合作，凡購買就有機會抽中市值$14,300元的豪華露營車四人一泊二食住宿體驗券。

另外，搭配全家便利商店秋季啤酒節活動，購買臺虎「午後金桔」、「再見柚子」，自即日起至10月8日可享指定酒款任選3件85折優惠。

此酒款已於全家便利商店限量開賣，更多活動詳情請前往臺虎臉書專頁查詢。