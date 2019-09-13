蔡金樹遭中國羈押一年多　名嘴: 「藍到底的人，一樣被關」

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)名嘴江岷欽昨(12)日晚在政論節目中爆料，除了近日「被送中」的屏東枋寮鄉顧問李孟居，另有一名台灣人、「南台灣兩岸關係協會聯合會」主席蔡金樹，半年前遭中國羈押至今，原因也是國安理由。

江岷欽還強調他的學弟蔡金樹：「是藍到底的人，一樣被關。兩岸關係繼續開倒車，沒有法治化，不分藍綠都可能人人自危。」

《自由》報導，蔡金樹大約從去年(2018年)7月就遭羈押，迄今已1年近2個月，家屬只知他目前人平安，關在福州某看守所。

中央社報導，海基會今天(13日)證實，蔡金樹去年7月20日在廈門失聯，至今未獲陸方具體回應。

財團法人海峽交流基金會下午透過書面說明指出，蔡金樹的親友曾於去年8月底向海基會陳情表示，蔡金樹於7月20日赴中國福建省泉州市參加兩岸食品交易會，入住廈門某飯店，翌日退房後即失聯。海基會立即去函中國海協會協尋，並透過管道多方查詢，迄今未獲具體回覆。

近期各界關注國人在中國失蹤情形，海基會提醒國人，兩岸制度迥異，前往大陸務必留意自身安全。

海基會也呼籲中方，如果因案限制我方人民人身自由，應確實依協議機制及時將羈押原因、時間與地點等通報我方，維護當事人基本權益。