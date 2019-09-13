「喜樂島」歐崇敬登記參選總統：全力以赴避免選民「含淚投蔡」

(台灣英文新聞/宇妍 採訪報導) 今天是中秋節，一早中選會就陸續有人領表、登記為2020總統副總統被連署人。包括釋悟善禪師，還有今年曾參加北市士林大同立委補選的陳源奇，以及「喜樂島聯盟」決策委員歐崇敬教授。

釋悟善禪師自稱史上第一位出家人登記為被連署人。陳源奇今年是第四次參加總統大選，今早再接再厲前來領表，並帶來自己畫的關公像，強調自己重視「忠義」。陳源奇不服輸的精神，令人印象深刻。

「喜樂島聯盟」決策委員歐崇敬教授，9月9日曾在「歐崇敬看天下」YouTube頻道宣告他將參選2020台灣總統大選，並要在辯論會上質問蔡英文總統的學歷。今天9月13日中秋節，他真的付諸行動！

今上午10點30分左右，歐崇敬前往位於北市徐州路的中選會，領表參選總統。他在接受《台灣英文新聞》訪問時表示，原本喜樂島已徵召他參選新北市第一選區立委，但眼見喜樂島聯盟似乎不打算推出總統候選人，他決定擔起重任。因為總統候選人有帶動士氣的作用，所以他提議暫緩被徵召的事。

但昨(12)日晚上「喜樂島聯盟」突然宣布將會在17日登記截止期限推出總統候選人，但授權主席副主席決定。換句話說，不會透過民主機制。歐崇敬向黨中央提議舉辦初選，也遭拒絕，宛如重演民進黨初選獨裁的情境。

歐崇敬表示，若黨中央真的能在17日推出呂秀蓮或賴清德參選，他沒話說。若結果是擺爛，導致支持者失望，進而含淚投票給蔡英文，他就會在9月17日最後一刻正式把一百萬支票交出去，義無反顧地參選並展開連署工作。直到11月13日中選會公布結果為止。

他強調，務必要讓「喜樂島聯盟」真正參與總統大選。這樣做不只是對「喜樂島聯盟」支持者負責，也不只是對200多位黨員負責，而是對全台灣的選民負責。唯有這樣才可以防止「打假球」，避免選民被迫「含淚支持蔡英文」的情況出現。

歐崇敬小檔案:

學歷

輔仁大學文學學士、國立政治大學法學碩士、中國文化大學哲學博士。

經歷

中州科技大學副校長、講座教授、南華大學中日思想研究中心主任、卓越雜誌出版部總編輯、市場與行情月刊總監暨顧問、學者財經台主持人暨顧問、房地產雜誌總監暨顧問

著作

小說、詩集、專書出版近80多本，期刊論文發表103篇