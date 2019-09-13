驚！香港「反送中」快閃行動　天降腐蝕液體襲擊

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港市民展開「反送中」合唱呼口號的快閃行動，突遭從天而降裝有腐蝕液體的容器襲擊，導致6人受傷，港警已啟動調查。

中央社報導，香港一群市民昨（12）日晚間在鴨脷洲邨進行「反送中」合唱呼口號的快閃行動後，突然有裝著不明腐蝕液體的玻璃瓶從天而降，墜地後液體四濺，導致6人遭波及受傷。警方獲報後已展開調查。

綜合香港01、明報報導，近百支持反送中的鴨脷洲居民，昨晚10時許聚集在海怡廣場唱「願榮光歸香港」歌曲並呼口號。隨後，約有30多人步行返回住所，途經利澤樓時，有人高呼口號，疑似引發樓上住戶不滿，一個玻璃瓶隨後從天而降，墜地後液體四濺。

據報導，當場有4男2女被不明腐蝕液體波及，傷者皮膚立即紅腫起水泡，有人褲子都被腐蝕破洞。一名女子立即淋水為傷者清洗，她的手碰觸到不明液體後也受傷。

不久後，又有一個玻璃瓶及一個塑膠瓶陸續墜地並爆開四濺，在場民眾散開躲避。有民眾表示，拍攝到有人從利澤樓約11樓位置丟下玻璃瓶。

據報導，警方獲報到場封鎖調查，案件暫時列為高空墮物有人受傷，作案動機有待調查。

根據香港法例，對準或向任何人投擲、淋潑或以其他方式施用腐蝕性液體，即犯「意圖使他人身體嚴重受傷而淋潑腐蝕性液體」罪行，最高刑罰可處終身監禁。