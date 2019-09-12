[台灣總統大選] 郭台銘：感受到中國國民黨迂腐和分贓文化的具體事證

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）2020台灣總統大選【練肖話】【寡人名句】：蔡英文、韓國瑜、郭台銘

【更新時間：(GMT+8) 2019/09/12 23:45】

郭台銘的【練肖話●寡人名句】

感受到中國國民黨迂腐和分贓文化的具體事證

鴻海創辦人郭台銘9月12日上午退出中國國民黨，並指出「在初選過程中，感受中國國民黨迂腐和分贓文化的具體事證」、「政黨的束縛、政黨的理念讓一個人沒辦法選擇對的方向」。

郭台銘表示，對於中國國民黨或藍綠舊思維的這種政治分贓，是非常不屑的。

中國廣州界工廠之營運與郭台銘無關

鴻海集團夏普公司12日下午也表示，郭台銘持有夏普旗下的廣州10代線堺工廠（SDP）持股已經出讓。SDP株式會社代表表示，郭台銘因個人因素業已出讓SDP股份，因此廣州界工廠之營運與郭台銘先生無關。

韓國瑜的【練肖話●寡人名句】

兩岸關係不正常讓台灣人民被中共逮捕

屏東枋寮鄉政顧問李孟居被中國依「危害國家安全」的罪名逮捕，高雄市長韓國瑜認為是因為「兩岸關係不正常」，導致李孟居被捕。

附註：陸委會9月12日在例行記者會強調，台灣國人遭到中共非法濫捕，台灣社會應團結一心，而非凡事以選舉為考量，藉機進行政治操作，謀取政治利益。

蔡英文的【練肖話●寡人名句】

認真做事才是最好的口味

台北市長柯文哲的媽媽受訪時指出，「以前喜歡總統蔡英文，但蔡英文現在不夠辣，都聽別人的話，希望大家改為支持鴻海董事長郭台銘。」對此，蔡英文9月12日受訪時表示，「每人口味不一樣，認真做事才是最好的口味。」



不受中國政府干涉民主社會的選舉並保護觀光業者

鴻海集團創辦人郭台銘，近期針對中國人來台觀光問題批評蔡英文總統。對此，蔡英文9月12日受訪時表示，中國政府對於中國人民自由行的限制、減少團客，都是針對明(2020)年台灣選舉，民主社會的選舉不能夠受到外來因素干涉，因此這時提供產業必要的協助，保障國內業者不受中國操作下受傷，期待郭台銘也能站在一起。