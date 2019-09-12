善終最後一哩路 路遙且艱

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）消基會今（12）日公布善終諮商醫院調查報告，遺憾指出，即便「病人自主權利法」已於今年初上路，重症患者欲帶著尊嚴死去，仍是一種奢望。

根據病主法，一個具備完全行為能力的人，可在以下五種條件任一種的情況下，經兩位專科醫師確診、相關醫療單位照會後，決定撤除維持生命的治療方式。這五種情況分別為：末期病人；處於不可逆轉之昏迷狀況；永久植物人狀態；極重度失智；其他經中央主管機關公告之疾病，或痛苦難以忍受、無法治癒者。

然而，消基會7月初實際走訪台灣六個直轄市45加符合諮商資格的醫院後，卻發現此法執行之難，實非一般人可想見。

預約諮詢所需時間方面，各家醫院落差極大，從馬上、當月、隔月、兩個月、三個月、隔年都有，甚至還有醫院表示無法確定可安排諮商的時間。諮商金額方面，也是各自為政，從新台幣2,250元到3,500元不等。

在有無團體諮商制度方面，除了3家醫院未採用團體諮商方式外，其他醫院除安排個人諮商外，另也兼採團體諮商方式進行。團體諮商收費部分，雖有部分醫院收費與個人諮商金額相同，但大多數醫院對於團體諮商每個人的收費，明顯比個人諮商費用較低。

弱勢民眾是否有優惠方面，多數醫院並無優惠，部分則給予免費優惠。諮詢所需時間方面，絕大多數醫院給每位需求者的諮商時間為60分鐘，另也有部分給予90分鐘。

醫院諮商團隊的成員方面，共有24家醫院於進行諮商服務時，團隊包括醫師、護理師、心理師、社工師共4名。另21家醫院於進行諮商服務時，團隊成員包括醫師、護理師、再加上心理師或社工師共3名。

綜上所述，有需求者，通常必須等候多時，才能獲得服務。病主法立意良好，但執行上卻窒礙難行。不願拖累家人，不願失去尊嚴的患者，仍盼主管機關能主動檢討改善法規，始能在人生的終點，真正掌握生命的自主權。