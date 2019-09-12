台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.44% 上市股票總市值達32.77兆元

根據臺灣證券交易所統計，2019年9月12日發行量加權股價指數收盤為10,827.55點，較上週(2019年9月6日)的10,780.64點上漲46.91點，漲幅約為0.44%，台灣50指數收盤為8,147.16點，較上週的8,109.10點上漲38.06點，漲幅約為0.47%，寶島股價指數收盤為12,400.85點，較上週的12,353.45點上漲47.40點，漲幅約為0.38%。產業別指數方面，漲幅以電機機械類指數上漲2.90%為最大，跌幅以觀光類指數下跌1.20%為最大，未含金融類指數上漲14.07點，漲幅約為0.16%，未含電子類指數上漲124.77點，漲幅約為0.86%，未含金融電子類指數上漲34.11點，漲幅約為0.28%。

本週集中交易市場總成交金額為4,750.24億元，全體上市股票成交金額為4,337.28億元，股票成交量週轉率為1.22%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類1,037.52億元，占全體上市股票交易金額23.92%

第二名，電子零組件類835.86億元，占全體上市股票交易金額19.27%

第三名，光電類705.12億元，占全體上市股票交易金額16.26%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類5.73%

第二名，光電類4.01%

第三名，資訊服務類2.01%

累計今年年初開盤迄今共168個交易日，集中市場總成交金額為19兆4,934.43億元，市場日平均成交金額為1,160.32億元，股票成交量週轉率為50.22%，股票日平均成交量週轉率為0.30%。

2019年9月12日全體上市公司市場總值為新台幣32兆7,719.12億元，較上週(2019年9月6日)市值32兆6,185.79億元增加1,533.33億元，增幅約為0.47﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)