柚子新吃法 連假走訪八里嚐鮮

中秋節連續假期還沒決定到哪裡走走嗎？ 歡迎與親愛的家人、同學、朋友們相約一同到八里遊玩， 不僅可以享受大自然的寧靜， 也能順道來品嚐八里文旦柚特色料理與點心， 為美麗的連假回憶畫上最美好的句點。

桃樂絲森林位於靠近觀音山風景區的一處山上， 農場主人林炳昌先生秉持父親「希望不要荒廢這一片山， 讓這片山林能繼續美好」精神，辭去原來從事的業務工作， 開始投入文旦柚種植，從施肥、接枝、套袋、採收， 一路上採取有機栽種的方式，一步一腳印慢慢學習， 靠著不斷嘗試與發揮巧思與創意，執行園區管理，換來農民、 消費者健康及環境的永續發展。這幾年來透過研發加工品， 包含柚花精油、保濕乳液、茶皂、柚花奶茶、綠茶及冰淇淋等製品， 提高文旦柚附加價值。林炳昌表示，在日常文旦柚果園管理之餘， 時常與太太發揮天馬行空的創意與巧思， 想著怎麼把柚子轉換成各式各樣的加工品， 一方面延長市場消費時間，另外也希望可以用不同的形式， 將最好的文旦柚與有機農業推廣給更多的朋友。今年特別嚴選「 皮薄果品厚重」的文旦柚進行榨汁，首次嘗試推出新品「 特調柚子汁」，以整片的柚子與薄荷點綴搭配新鮮現榨的柚子汁， 清涼解渴又消暑，更可以完整的品嚐到八里柚的風味。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區有著好山好水， 所生產的文旦柚品質相當良好， 歡迎大家趁著連假趕快攜家帶眷一同來八里遊玩， 還能到農場品嚐柚子特色美食，今年特別推出限量柚子汁， 歡迎大家趕緊把握機會嚐鮮； 或下山右轉中華路來到八里渡船頭老街，享受悠閒熱鬧的海岸風景。

農業局表示，八里區為新北市文旦柚主產地，種植面積約225公頃 ，產量約占全市6成，因面臨台灣海峽，有豐富的海風鈉離子， 加上觀音山火山土壤岩以及充足日曬，種出來的文旦柚口感Q彈、 果肉香甜、果香濃郁。目前正值文旦柚產季， 市府除了全力協助農民銷售，同時也輔導製作柚子加工品， 延伸全年皆有經濟產值，讓更多的消費者看見新北的文旦柚， 穩定農民收益。文旦柚相關產品購買資訊可洽八里區農會(02- 2610-2996)。