柚子新吃法 連假走訪八里嚐鮮

中秋節連續假期還沒決定到哪裡走走嗎？歡迎與親愛的家人、同學、朋友們相約一同到八里遊玩，不僅可以享受大自然的寧靜，也能順道來品嚐八里文旦柚特色料理與點心，為美麗的連假回憶畫上最美好的句點。
桃樂絲森林位於靠近觀音山風景區的一處山上，農場主人林炳昌先生秉持父親「希望不要荒廢這一片山，讓這片山林能繼續美好」精神，辭去原來從事的業務工作，開始投入文旦柚種植，從施肥、接枝、套袋、採收，一路上採取有機栽種的方式，一步一腳印慢慢學習，靠著不斷嘗試與發揮巧思與創意，執行園區管理，換來農民、消費者健康及環境的永續發展。這幾年來透過研發加工品，包含柚花精油、保濕乳液、茶皂、柚花奶茶、綠茶及冰淇淋等製品，提高文旦柚附加價值。林炳昌表示，在日常文旦柚果園管理之餘，時常與太太發揮天馬行空的創意與巧思，想著怎麼把柚子轉換成各式各樣的加工品，一方面延長市場消費時間，另外也希望可以用不同的形式，將最好的文旦柚與有機農業推廣給更多的朋友。今年特別嚴選「皮薄果品厚重」的文旦柚進行榨汁，首次嘗試推出新品「特調柚子汁」，以整片的柚子與薄荷點綴搭配新鮮現榨的柚子汁，清涼解渴又消暑，更可以完整的品嚐到八里柚的風味。
八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區有著好山好水，所生產的文旦柚品質相當良好，歡迎大家趁著連假趕快攜家帶眷一同來八里遊玩，還能到農場品嚐柚子特色美食，今年特別推出限量柚子汁，歡迎大家趕緊把握機會嚐鮮；或下山右轉中華路來到八里渡船頭老街，享受悠閒熱鬧的海岸風景。
農業局表示，八里區為新北市文旦柚主產地，種植面積約225公頃，產量約占全市6成，因面臨台灣海峽，有豐富的海風鈉離子，加上觀音山火山土壤岩以及充足日曬，種出來的文旦柚口感Q彈、果肉香甜、果香濃郁。目前正值文旦柚產季，市府除了全力協助農民銷售，同時也輔導製作柚子加工品，延伸全年皆有經濟產值，讓更多的消費者看見新北的文旦柚，穩定農民收益。文旦柚相關產品購買資訊可洽八里區農會(02-2610-2996)。