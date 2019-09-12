吳慧蘭校長：「將自己嫁給教育40年」

新北市教育局今（12）日舉辦「 108年度資深優良教師暨優良特教及教保服務人員表揚大會」， 今(108)年度獲獎者計有資深優良教師2119位( 服務屆滿40年20位、30年269位、20年1299位、 10年531位)、優良特教人員15位、 資深及績優教保人員83位，總計2217人， 今日共250位教師代表到場接受市長表揚。

市長侯友宜表示，教師是他心目中真正的超人， 每個人一生中一定有一個影響最深的老師，教育我們知識、品德， 傳授做人的道理，協助孩子適性揚才，9月也是新北市的感恩敬師月 因為有長期在教育現場付出耕耘、陪伴孩子成長的老師們， 成就每一個孩子，也要特別感謝每一位辛苦的老師。

其中莒光國小附設幼兒園教師林京穎， 本日除榮獲幼兒園教保服務績優教師獎之外還獲得優良特殊教育人員 獎，更於本年榮獲SUPER教師獎，堪稱三冠王， 他提到幼兒教育與學前特殊教育幾乎已經是密不可分的關係， 能在孩子們成長路上扮演亦師亦友的角色是幸運的， 很驕傲自己是一名老師！

服務屆滿40年的吳慧蘭校長，是資深優良教師代表， 校長常笑稱將自己嫁給了教育，40年來始終專情，以校為家， 用愛守護每一個孩子。吳校長自幼品學兼優， 無論在北一女中或是台灣師範大學教育系皆以優異成績畢業， 對於讀書是信手拈來，但卻能看見孩子的需要， 幫助曾經被校園遺忘的一群，在安置、輔導遭受性剝削兒童、少女的 豐珠國中小任內，進行課程改革，激發孩子的多元潛能， 協助孩子在離開學校後，能夠融入社會。校長也與大家分享，唯有不 斷的自我精進，才有更多的能量教導學生。

優良特教人員代表桃子腳國中小徐筱青老師表示， 教育重要的是陪著他們一起面對成長的困境跟疑惑，「心」的學習， 遠比書本上的知識重要多了!教保服務人員代表十分國小附設幼兒園 劉宜蓁老師也分享服務偏鄉的經驗，雖然孩子的數量少， 但是特殊需求幼兒人數比例卻非常高，也因為和這些「神奇寶貝」 的相處，讓他明白每一位孩子都是一塊寶石，只要適度的琢磨， 都能夠發現她們耀眼的光彩。

新北市延續每年9月「新北就是愛老師」活動， 媒合企業及市府優惠，擴大優惠類別；升級推出敬師歌曲「謝你了」 ；拍攝一系列名師影片，讓新北好老師被看見； 並於教師節當日辦理電影欣賞會、未婚教師聯誼等活動， 傳達我們對老師的感謝，一起為新北教育努力， 更多敬師活動歡迎搜尋新北市教育局臉書「新北學Bar」。