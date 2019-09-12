快樂中秋，健康吃柚、動動手做低卡月餅

現代人不太熱中吃月餅，高脂與高糖是兩大禁忌。 為讓民眾可以吃得安心，林口長庚醫院營養師特結合「趣味性」、「 方便性」與「健康性」三大元素，提供自製「低油冰皮月餅」食譜， 單顆月餅熱量約僅相當於1/3碗白飯(94大卡)， 並且因為以冷藏法形成冰Q口感，不需經加熱程序， 因此沒有產生致癌物的擔憂， 也增加了攝取膳食纖維與植物多酚的機會， 提供民眾全家一起動手做做看。

林口長庚紀念醫院陳姿吟營養師表示，現代月餅種類百家爭鳴， 有追求香軟綿滑的廣式月餅、多層香酥的蘇式月餅、台式綠豆椪、 芋頭酥、蛋黃酥，與香甜軟Q的鳳梨酥、鳳黃酥…等， 再加上多元的內餡變化，組合出月餅的不同面貌與新興風味， 例如爆漿內餡、流沙夾層。但這些美味皆需依賴脂肪與糖的食品加工 特性，因此對於許多罹患心血管疾病或糖尿病… 等慢性疾患病人來說，都必須適可而止，不可過量。

陳姿吟營養師表示，月餅的熱量來源主要是醣類及油脂類。根據國民 健康署資料指出：一個鳳梨酥的熱量約220大卡， 一顆蛋黃酥相當於1碗飯280大卡， 魯肉綠豆椪熱量高達420大卡；而市售廣式雙蛋黃月餅一顆約重1 85公克熱量更上看800大卡，其中脂肪超過每餐建議量的2倍， 含糖量90公克，已大幅超過我國每日飲食指標（草案）建議中「 外加糖攝取量不宜超過總熱量10%」之上限的2.1倍。

為考量現代民眾的飲食需求，林口長庚營養師設計的「 低油冰皮月餅」， 則是以市售冰皮月粉混合天然蔬菜水果色素為外皮，例如紅龍果、 紅麴、地瓜葉、抹茶粉、蝶豆花、紫高麗菜…等，再以水份較少的高 纖全榖根莖類為內餡，例如地瓜、芋頭、山藥…等， 加上利用現有的個別化特殊營養品調味，如奶粉、糖尿病配方、 蛋白質調整配方所製成。

陳姿吟營養師表示，一般月餅製程須經120°C以上的高溫烘焙， 不能排除天然食材仍會經由焦化反應產生不良成份—丙烯醯胺（ acrylamide）之疑慮。而冰皮月餅是以冷藏法形成冰Q口 感，不需經過加熱，所以沒有產生致癌物的擔憂， 也可以增加攝取膳食纖維與植物多酚的機會。

中秋節時逢柚子盛產期，陳姿吟營養師強調，根據衛生福利部食品營 養成分表資料顯示，柚子除了膳食纖維含量豐富之外， 每100公克的果肉含有的維生素C比檸檬高1.5倍；但是柚子攝 食過多時反而因為呋喃香豆素（furanocoumarins） 抑制體內酵素作用，而對使用降血壓藥、降血脂藥、抗凝血劑… 等藥物之病患可能產生不良副作用。因此建議食用柚子時宜限量， 一次不宜超過1碗果肉（約180公克）。

【手作低油冰皮月餅DIY】

一.準備下列材料，每顆需使用：

1.①冰心麻糬粉 19公克

2.②開水 7.5公克

ps.可使用天然色素取代開水

A.藍色：蝶豆花、紫色高麗菜…等

B.粉紅：火龍果皮、紅龍果肉、櫻桃、紅麴…等

C.綠色：番薯葉、菠菜、抹茶粉…等

3.③餡料 7.5公克

ps.可使用地瓜、芋頭、山藥、紅豆、綠豆、蓮子…等

4.④調味品 2.5公克

ps.可使用奶粉、市售各種營養品…等

5.熟太白粉 適量

二.混勻材料

1.將冰心麻糬粉①與開水或天然色素②混勻，再壓平成餅皮⑤

2.將餡料③蒸熟或煮熟後，混入調味品④揉成糰，即為餡料⑥

三. 壓模成形

1.將餡料⑥用餅皮⑤包裹，放入模型成形即完成

2.若成品過黏，可沾些太白粉

3.不冷藏口感軟嫩、冷藏後口感Q彈

四.每顆冰皮月餅營養成分分析

碳水化合物 (公克) 蛋白質(公克) 脂肪 (公克) 熱量 (大卡) 餅皮 18 0.2 0 75 地瓜 2 0.1 0.01 9 調味料 1.5 0.6 0.5 10 合計 21.5 0.9 0.51 94

五.營養小叮嚀

1.需注意血糖的朋友!!

每1顆冰皮月餅所含的碳水化合物約相當於1/3碗白飯。

2.需熱量控制的朋友!!

每1顆冰皮月餅約相當於1/3碗白飯的熱量。

3.麻糬皮黏性較高，雖然具有口感，但仍需小口仔細咀嚼， 避免噎到。