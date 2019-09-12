快樂中秋，健康吃柚、動動手做低卡月餅

現代人不太熱中吃月餅，高脂與高糖是兩大禁忌。
林口長庚紀念醫院陳姿吟營養師表示，現代月餅種類百家爭鳴，
陳姿吟營養師表示，月餅的熱量來源主要是醣類及油脂類。根據國民
為考量現代民眾的飲食需求，林口長庚營養師設計的「
陳姿吟營養師表示，一般月餅製程須經120°C以上的高溫烘焙，
中秋節時逢柚子盛產期，陳姿吟營養師強調，根據衛生福利部食品營
【手作低油冰皮月餅DIY】
一.準備下列材料，每顆需使用：
1.①冰心麻糬粉 19公克
2.②開水 7.5公克
ps.可使用天然色素取代開水
A.藍色：蝶豆花、紫色高麗菜…等
B.粉紅：火龍果皮、紅龍果肉、櫻桃、紅麴…等
C.綠色：番薯葉、菠菜、抹茶粉…等
3.③餡料 7.5公克
ps.可使用地瓜、芋頭、山藥、紅豆、綠豆、蓮子…等
4.④調味品 2.5公克
ps.可使用奶粉、市售各種營養品…等
5.熟太白粉 適量
二.混勻材料
1.將冰心麻糬粉①與開水或天然色素②混勻，再壓平成餅皮⑤
2.將餡料③蒸熟或煮熟後，混入調味品④揉成糰，即為餡料⑥
三. 壓模成形
1.將餡料⑥用餅皮⑤包裹，放入模型成形即完成
2.若成品過黏，可沾些太白粉
3.不冷藏口感軟嫩、冷藏後口感Q彈
四.每顆冰皮月餅營養成分分析
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碳水化合物
(公克)
|
蛋白質(公克)
|
脂肪
(公克)
|
熱量
(大卡)
|
餅皮
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18
|
0.2
|
0
|
75
|
地瓜
|
2
|
0.1
|
0.01
|
9
|
調味料
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1.5
|
0.6
|
0.5
|
10
|
合計
|
21.5
|
0.9
|
0.51
|
94
五.營養小叮嚀
1.需注意血糖的朋友!!
每1顆冰皮月餅所含的碳水化合物約相當於1/3碗白飯。
2.需熱量控制的朋友!!
每1顆冰皮月餅約相當於1/3碗白飯的熱量。
3.麻糬皮黏性較高，雖然具有口感，但仍需小口仔細咀嚼，