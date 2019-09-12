集保結算所林修銘董事長高票當選亞太地區

為提升臺灣國際能見度及國際地位，集保結算所長期積極參與國際集保結算組織活動，本年第23屆亞太地區集保組織年會(Asia-Pacific CSD Group, ACG)於尼泊爾舉辦，由林修銘董事長率員與會傳回捷報，集保結算所林修銘董事長高票當選ACG副主席乙職，並擔任世界集保組織董事會成員，再次彰顯集保結算所積極參與國際組織活動，提升臺灣地位的用心，為集保結算所創立30周年再創嶄新里程碑。

林修銘董事長表示：「面對金融科技浪潮，集保結算所一直不斷進行數位轉型，以創新科技滿足投資人多樣化的金融需求，而這也是全球集保機構積極轉型發展方向之一。去(107)年我們於ACG年會提案申設投資人服務工作小組，獲得ACG會員機構熱烈迴響，高票通過本公司擔任召集人，而且在ACG六個工作小組中，本工作小組是成員最多的一個。我們在集保e存摺、電子投票及跨境保管的成功經驗，更是許多其他亞洲集保機構學習的對象，今年即有多家ACG會員機構特地來臺與我方交流。本次在ACG 23年會獲選副主席，實為各亞洲集保機構對臺灣資本市場發展及國際參與的認同與肯定。」

全球有五大區域集保機構組織，分別為美洲、歐洲、中歐、亞太及非洲中東；其中，亞太集保機構組織共35個會員，是五大集保組織中會員數最多者，也是亞太地區各國集保機構最重要的交流平台。集保結算所於86年ACG創立時即為創始會員，並於105年以最高票獲選擔任執行委員，107年成功申設投資人服務工作小組，進而擔任當然執行委員，本次獲選副主席，未來將與主席共同代表ACG成為世界集保組織(World Forums of CSDs, WFC)董事會成員，參與世界集保組織重要決策，不僅再次提升集保結算所在國際集保組織中的地位，將更深化與國際組織合作，進一步提升臺灣在國際的能見度。

集保結算所多年來努力深耕多角化經營，以顧客及市場需求為導向，結合創新科技及全球趨勢發展多樣服務，三十有成。展望第4個十年，集保結算所將持續進行金融數位轉型、與國際市場接軌，為臺灣資本市場提供更適切及優化的服務，在國際舞台上展現臺灣多元創新與國際形象的軟實力。