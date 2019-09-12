郭台銘退黨、韓國瑜「萬分遺憾」：會用洪荒之力　努力改變台灣命運

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前鴻海精密董事長郭台銘今(12)日上午聲明退出中國國民黨後，國民黨總統參選人韓國瑜回應說，內心呼籲此時此刻團結、顧全大局、大處著眼、發揮大愛比什麼都重要。

郭台銘幕僚蔡沁瑜轉達郭台銘聲明表示，郭台銘不會眷戀這個政黨，即日起退黨。韓國瑜競選辦公室今天發布新聞稿表示，「萬分遺憾與失望」郭台銘的決定。

中央社引述韓國瑜中午受訪說，再三呼籲團結團結再團結，尤其藍軍、無法再忍受民主進步黨執政者及所有國民團結，當然包括郭台銘。

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中時報導，韓國瑜競選辦公室的聲明如下:

「對於郭董事長的決定，我們感到萬分遺憾與失望，韓國瑜市長身為中國國民黨提名的總統候選人，會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合的夥伴，一起努力改變台灣的命運，並且推動國民黨的改革和轉型」。

為挽救藍營分裂危機，前國民黨主席連戰今偕同黨內大老刊登廣告，呼籲郭台銘團結一致，不料，郭台銘仍執意宣布退黨。郭台銘痛批，看到這份名單上，有多少人是人在曹營心在漢，因此擔憂如果30年來，同一批人還在為台灣把關，還有很多百年世襲的中常委在把持這個政黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨。

《自由》報導，31位國民黨大老在3大報刊登半版廣告（如下圖)，公開呼籲郭台銘要團結，面對這樣的大動作，郭台銘今以退黨聲明作為回應；高雄市長韓國瑜表示，他並不是很清楚，直到昨天(11日)也只知道一部分，但他感謝連戰等人憂國憂民。

關於這份「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，韓國瑜除表示感謝，並盼藍軍的好朋友共同來思考。

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圖/翻攝自由時報