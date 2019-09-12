柯粉俱樂部全台佈2000連署點 若郭台銘宣布參選就啟動

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 郭台銘幕僚蔡沁瑜今(12)日轉達郭台銘聲明表示，郭台銘不會眷戀中國國民黨，宣布自即日起退黨。郭柯結盟拚2020大選儼然成定局，今(12)日更傳出柯陣營已下令旗下柯粉俱樂部，全力協助郭台銘衝破28萬份參選總統連署門檻。

綜合《自由》與中央社報導，柯營人士今受訪證實此事，並透露，早在柯文哲4月接受專訪喊出「天亮、下雨，出兵」，便已暗中練兵多時。如今柯文哲表態全力支持郭台銘，連柯媽媽都出來講說「請大家支持郭台銘，讓他順利當選台灣總統」。

柯營人士指出，郭台銘最弱的，剛好是柯的強項。郭有錢、有企業家的支持，但郭的地方人力資源不足，而柯文哲這大半年來不斷到各縣市交流訪問，跟地方基層幹部、產業都已有更深厚的交情，畢竟一回生二回熟，第三次來就會開始有感情。

據了解，柯粉俱樂部在北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、花東、高高屏、宜蘭等7大地區，已經佈署2千個連署點。

柯陣營人士今表示，只要前鴻海精密董事長郭台銘一宣布參選總統，柯粉俱樂部在全台布下2000個連署點就即刻啟動，幫忙的志工等也會全部動起來。目標是50萬份連署書。

目前2000個連署點多半規劃在便利商店附近或夜市出入口，因超商有影印機、夜市有人潮，偏鄉地區則採用胖卡車。連署門檻是28萬多份，目標衝到50萬份，保留被退件空間。

台灣民眾黨籌備處發言人陳思宇表示，郭台銘退黨代表其身分已經突破藍綠框架，尊重其個人意願，也佩服郭先生在艱難時刻下的重大決定。

民眾黨一樣是走中間路線，郭是否會參選，要由郭來說明，但如果參選，樂見2020總統大選有一組候選人並不是傳統的藍綠選擇，未來郭陣營與民眾黨若有相關議題，或者同樣的價值理念，會互相合作。

柯文哲陣營人士說，柯粉俱樂部成立初衷是整合全國柯粉幫柯文哲選總統，但如今柯文哲不選總統可能性很高，上週也已接獲指令要全力協助郭台銘，「萬事俱備、只欠東風」。