搶救瀕危物種　義大利科學家成功復育北非白犀牛胚胎

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）義大利科學家11日在雷莫納（Cremona）宣布好消息，為了搶救北非白犀牛，他們已成功透過人工授精方式創造2個胚胎，並保存在液態氮中，未來將找尋適當的南非白犀牛代孕下一代。

綜合「法新社(AFP)」報導，自2018年最後一隻雄性北非白犀牛「蘇丹(Sudan)」以45歲的高齡過世後，就只剩30歲的Najin及19歲的Fatu兩隻北非雌性白犀牛，生活在非洲肯亞佩杰塔保育區（Ol Pejeta Conservancy）。然而這兩隻雌性犀牛皆因健康狀況，不適合懷孕生產。

科學家表示，他們從Najin和Fatu體內提取各5個卵母細胞，透過人工生殖技術，將卵母細胞和去世的公犀Suni和Saút的冷凍精子結合，當中有7個卵子發育成可存活的胚胎。接下來，他們將尋找適合的代孕南非白犀牛，延續下一代。

捷克Dvur Kralove動物園的史泰吉斯考（Jan Stejskal）表示，5年前，復育白犀牛的胚胎看似不可能的任務，如今他們已做到了。在接下來的幾個月，他們將投入代孕犀牛的胚胎移植技術與發育過程。

佩杰塔保育區的總經理Richard Vigne表示，在北非白犀牛的存續上所做的努力，可說是向前邁進了一大步。他強調，若能從北非白犀牛的課題上汲取教訓，人類就應該徹底改變其行為，而這中間還有一段漫長的路要走。