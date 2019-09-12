【快報】KMT大老登報勸退　郭台銘即起退出國民黨！

更新時間: 2019-09-12 11:50

首次發稿: 2019-09-12 11:17

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘參選總統態勢漸趨明朗，國民黨大老親筆簽名今(12)日在各報刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明(如上圖)，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今轉達郭台銘聲明，即日起退出國民黨。

至於是否參選 2020大選，郭辦表示，會在17日給大家答案。

蔡沁瑜今天接受媒體聯訪，轉述郭台銘的聲明稱，國民黨把政黨利益放在國家利益前，跟郭台銘返回國民黨初衷背道而馳，即日起宣布退黨。

針對這則廣告，《自由》引述國民黨上午回應表示，廣告是由前主席連戰主動發起，並獲得黨主席吳敦義與歷任主席馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等人，以及多位工商界、軍方領袖等熱烈響應。

該廣告聲明指出，明年2020年1月11日的總統與立法委員選舉，是決定中華民國命運、台灣前途與人民未來的關鍵選舉，「我們不能輕忽，不能漠視，更不可袖手旁觀。所有熱愛中華民國、守護台灣、關心子孫的同胞們，都必須團結起來，展現力量，撥亂反正，扭轉乾坤」。

聲明中也強調，中國國民黨經由民主初選機制，已產生總統候選人。政黨的可貴，就是在於親愛精誠、群策群力、眾志成城，才能贏得選戰。對於當前韓國瑜與郭台銘兩位同志，切盼能合而為一，以「四步」的誠意謀求真心的合作：

「『進一步』放棄意氣，相互獻策」、

「『退一步』反省折衷，彼此協調」、

「『讓一步』海闊天空，取得共識」、

「『跨一步』集中全力，爭取勝利」。

聲明最後還呼籲如果重蹈分裂之路，將讓台灣陷入動盪不安的局面，必然會是國家之禍，希望全黨全民集中選票支持國民黨總統參選人韓國瑜，支持國民黨在國會過半，中華民國才可重建光明，兩岸重拾和平，台灣重返安定。